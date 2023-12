Bill Belichick no continuará con los New England Patriots para la próxima temporada

La vida después de Tom Brady no ha sido la misma para los New England Patriots quienes, después de que el seis veces campeón del trofeo Vince Lombardi, no han podido tener una temporada ganadora en la National Football League.

Esta temporada los Pats solo han ganado tres encuentros en todo lo que llevamos de campaña regular, a pesar de vencer a los Steelers el pasado jueves, el futuro de Bill Belichick y de la franquicia de cara a la siguiente temporada ya está escrito.

De acuerdo a reportes de la cadena estadounidense NBC, Robert Kraft, dueño de los Patriots, habría tomado la decisión de no continuar con la relación laboral que tiene la franquicia de Massachusetts con el entrenador en jefe que los llevó a nueve Super Bowls.

La decisión habría sido tomada por Kraft luego de que los Pats perdieran en la semana 10 ante los Indianapolis Colts, encuentro que terminó por dilapidar las esperanzas de los Pats de llegar a Postemporada este año.

Bill Belichick llegó a los Patriots para la campaña 2000, en 23 años al frente de la organización, Bill ganó más de 300 juegos y perdió 111, incluidos los juegos de postemporada.

