Tom Brady regresa a Nueva Inglaterra y se declara "Patriota de por vida"

Tom Brady salió corriendo del túnel una vez más, tal como lo hizo durante dos décadas antes de salir corriendo de Nueva Inglaterra para continuar su leyenda en Tampa Bay.

Tomando el campo con su célebre sprint en la banda, saliendo con “Who Says You Can't Go Home” de Bon Jovi, Brady regresó a Nueva Inglaterra el domingo para ser honrado por el equipo al que dirigió en la dinastía más grande de la era del Super Bowl de la NFL.

Mirando los seis carteles del campeonato que ayudó a colgar, sin mencionar el que ganó para los Buccaneers, Brady agradeció a los admiradores por “otro día en este estadio que nunca olvidaré”.

“Hace 23 años, nadie hubiera imaginado que este viaje nos traería aquí hoy”, dijo Brady, una selección de sexta ronda no anunciada que ganó tres premios MVP de la NFL y cinco MVP del Super Bowl mientras llevó a New England a 17 títulos divisionales en 19 temporadas.

“Todas nuestras vidas nos llevan por viajes diferentes. Nos llevan a diferentes lugares. Traen personas diferentes a nuestras vidas”, dijo Brady, quien jugó sus últimas tres temporadas en Tampa Bay antes de anunciar su retiro el invierno pasado . “Pero de una cosa estoy seguro, y eso nunca cambiará, es que soy un Patriota de por vida”.

Con los seis trofeos de Super Bowl de los Patriots detrás de él, Brady subió al escenario instalado en el campo en el entretiempo del primer partido de la temporada contra los Philadelphia Eagles y agradeció a los fanáticos que permanecieron en sus asientos durante un aguacero, muchos de ellos con ponchos de plástico sobre sus camisetas de Brady.