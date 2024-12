Baltimore Ravens vs Houston Texans EN VIVO NFL Semana 17

Este miércoles, los Texans (9-6) reciben en casa a los Ravens (10-5) en uno de los dos duelos de Navidad y que tiene implicaciones para los Playoffs.

Houston ya tiene asegurado su pase a la postemporada como líder de la AFC Sur, pero aún tiene posibilidades de mejorar su posición en la Conferencia Americana, por lo que es importante conseguir la victoria.

Por otro lado, Baltimore puede aprovechar la derrota de Steelers a manos de los Chiefs para adueñarse de la AFC Norte y depender de ellos mismos para ser campeones divisionales.

SIGUE LA NARRACIÓN EN VIVO AQUÍ:

15:15 BIENVENIDOS, AMIGOS DE RÉCORD, A LA NARRACIÓN MINUTO A MINUTO DEL JUEGO ENTRE RAVENS Y TEXANS

15:17 AMBOS EQUIPOS YA ESTÁN CLASIFICADOS A PLAYOFFS, AUNQUE BALTIMORE AÚN PELEA POR EL LIDERATO DE SU DIVISIÓN

15:35 ¡KICKOFF EN HOUSTON! RAVENS TENDRÁN LA PRIMERA POSESIÓN

1° CUARTO 12:20 ACARREO DE 25 YDS DE LAMAR JACKSON - BALÓN EN 29 DE TEXANS

1° CUARTO 10:53 PASE DE 27 YDS A ZAY FLOWERS - BALÓN EN 2 DE TEXANS

1° CUARTO 10:08 ¡TOUCHDOWN RAVENS! ACARREO DE 2 YDS DE DERRICK HENRY

RAVENS 7-0 TEXANS

1° CUARTO 06:12 PATADA DE DESPEJE. TEXANS SE VA SIN PUNTOS Y RAVENS COMENZARÁ SU OFENSIVA DESDE LA YARDA 30

1° CUARTO 02:51 JUSTIN TUCKER GOL DE CAMPO DE 52 YARDAS

RAVENS 10-0 TEXANS

FINAL DEL 1ER CUARTO: Ravens 10-0 Texans

Baltimore domina por completó el juego de Navidad en Houston.

¡SAFETY! 2Q 10:00 - Ravens 10-2 Texans

La defensiva de Houston da la cara y suma los primeros puntos del equipo en el partido.

¡DEFENSIVA! 2Q 05:00 - Ravens 10-2 Texans

Texans se la juega en 4ta y gol buscando el TD, pero la defensiva de Ravens evita los puntos.

¡TOUCHDOWN! 2Q 01:50 - Ravens 17-2 Texans

Increíble jugada de Lamar Jackson para aumentar la ventaja.

¡Medio tiempo! 2Q 00:00 - Ravens 17-2 Texans

Descanso en Houston, Baltimore se va con importante ventaja al descanso.

¡TOUCHDOWN! 3Q 13:22 - Ravens 24-2 Texans

Lamar Jackson se escapa hasta las diagonales y parece que sentencia el partido.

¡TOUCHDOWN! 3Q 13:22 - Ravens 31-2 Texans

Lamar Jackson conecta con Andrews y ya es paliza en el juego en Houston.

