Russell Wilson apunta a Minnesota Vikings

Posible nuevo destino para Russell Wilson. Según reporta Jeremy Fowler de ESPN, el mariscal de los Broncos Denver podría interesarle a los Minnesota Vikings si Kirk Cousins no renueva.

El futuro de Willson aún es incierto, aunque parece ser que una nueva ventana se ha abierto para el mariscal de 35 años, quien ha resultado ser toda una decepción en dos años que ha estado en Colorado.

Los Broncos arriesgaron demasiado y han recibido tan poco con Russell, por lo que han pensado seriamente en absorber el tope salarial del monstruoso contrato que le garantiza $39 millones de dólares a Wilson en 2024 (ya sea que esté en el equipo o no) y $37 millones más para 2025, lo cuales quedarán garantizados en su totalidad el 17 de marzo.

Sin embargo, Russell tiene una extensión hasta 2028, por lo que Denver está dispuesto a deshacerse de él lo antes posible.



El mariscal reveló que los Broncos intentaron reestructurarle su contrato, amenazándolo que de no aceptar sería mandado a la banca, sin embargo, no aceptó y no vio acción las últimas dos semanas, aunque el entrenador en jefe Sean Payton señaló que fue una decisión meramente futbolística y no tenía nada que ver con esta charla.

Jeremy explica: "No se sorprendan si Wilson, en caso de convertirse en agente libre, esté intrigado por Minnesota, asumiendo que Kirk Cousins ​​no vuelva a firmar con los Vikings (una gran pregunta). Kevin O'Connell proviene del árbol de pases de Sean McVay que maximiza la eficiencia del mariscal de campo. Wilson tendría muchas armas en un grupo que incluye a Justin Jefferson , TJ Hockenson y Jordan Addison".

