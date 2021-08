Ana Guevara tras Tokio 2020: 'No competí yo y no puedo garantizar las medallas'

Ana Gabriela Guevara se animó a pronosticar que México ganaría diez medallas en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, algo que le valió para ser criticada al solo conseguir cuatro preseas.

Tras regresar a nuestro país, la exvelocista mandó un mensaje a sus detractores en el Aeropuerto de la Ciudad de México.

“No competí yo y no puedo garantizar los metales dentro del escenario deportivo, pero fueron muchos cuartos lugares que (de haber sido medallas? no solamente hubiéramos llegado a las 10, pero el pronóstico no tiene palabra”, mencionó.

De igual forma, para la titular de la Conade el resultado fue positivo en la justa veraniega.

“El pronóstico de las 10 medallas no se concretó, pero los chicos participaron en Juegos Olímpicos y me parece que el resultado es positivo, el desempeño de la delegación deja bastante buen sabor de boca.

"Tengo confianza en el equipo, y tal que me atreví a dar un número aproximado de medallas", sentenció.

