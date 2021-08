Alexa Moreno: 'El pronóstico más positivo era un sexto lugar; el cuarto es gran resultado'

Alexa Moreno se dijo satisfecha con el cuarto lugar histórico que obtuvo en la prueba de salto de caballo en los Juegos Olímpicos Tokio 2020, donde se quedó a tan solo 17 milésimas del podio.

"La verdad no cambiaría nada. No deberíamos de pensar en el qué hubiéramos hecho porque no nos sirve para crecer y la verdad estoy muy satisfecha, creo que fueron unas circunstancias atípicas pero dimos todo lo que se pudo, en mí no estuvo, yo creo que hice un excelente papel, me siento muy satisfecha con mi participación.

"Y en realidad sí llegué a pensarlo, me sentía muy bien, me sentía muy segura, con confianza", mencionó Moreno en conferencia de prensa.

La gimnasta mexicana reconoció que superó sus expectativas en sus segundos Juegos Olímpicos pues pronosticaba finalizar entre las seis mejores de la prueba.

"Por tantas cosas que vivimos en el camino fue el mejor resultado. El objetivo principal estando allá era pasar a la Final, en realidad varias gimnastas tenían un nivel de dificultad más alto que yo, entonces el pronóstico más positivo era un sexto lugar y el cuarto lugar sí fue más de lo que esperaba.

"Sí hay cierta frustración al ver lo poquito que estaba para quedar en tercer lugar pero ya en retrospectiva no pude haber hecho un mejor papel, creo que con eso me quedo. Creo que fue un muy buen resultado", declaró.

Moreno se someterá a una operación del hombro y posteriormente analizará si continúa rumbo a París 2024, que serían sus terceros Juegos Olímpicos.

La primera mujer mexicana en subir al podio en el Mundial de Gimnasia Artística reconoció el trabajo de la delegación mexicana en Tokio 2020 donde se conquistaron cuatro medallas de bronce y siete cuartos lugares.

"A pesar de la pandemia, la delegación mexicana hizo un excelente papel, estuvimos peleando el tercer lugar en múltiples deportes. Quiero felicitar a toda la delegación porque hizo un gran esfuerzo", mencionó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: AREMI FUENTES SOBRE SUBIR AL PODIO EN TOKIO 2020: 'ME SENTÍ MUY AMADA POR TODO MÉXICO'