Memo Ochoa le tiró indirecta a Gignac: 'A nosotros nos gusta hablar dentro de la cancha'

Guillermo Ochoa le tiró una indirecta a André-Pierre Gignac después de que el francés recordara que su mejor gol con el Marsella fuera ante el portero mexicano y declaró que es mejor hablar en la cancha.

“En el micrófono uno puede decir muchas cosas, nosotros somos un equipo que nos gusta trabajar y hablar dentro de la cancha. queremos seguir con los pies en la tierra y con humildad, vamos a seguir así, estamos bien preparados”, declaró Ochoa.

El capitán del Tricolor Olímpico destacó el buen trabajo que realizó la defensa mexicana para detener al atacante francés.

“Realmente sí esperábamos algo más activo de la parte ofensiva de Francia, pero eso también es mérito del equipo en la defensiva, no dejarlos crear ocasión de gol, creo que Jorge (Sánchez) no dejó desbordar, Cesar (Montes) y Johan (Vázquez) no dejaban entrar a Gignac”, puntualizó.

