Rut Castillo: "Me siento muy feliz de haber representado a México"

Rut Castillo, la primera gimnasta rítmica que representó a México en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, compartió con los medios su histórica experiencia en la máxima justa deportiva.

La gimnasta confirmó que no estaba del todo satisfecha con su participación, pero la hace feliz el hecho de haber representado a su país en unos Juegos.

"Me siento muy feliz de haber representado a México. Me siento un poco triste porque no salió como hubiera querido. Me dejó con un sabor malo porque quería cerrar bien, pero fuera de eso me siento contenta de haberme presentado en unos Juegos Olímpicos", confesó Castillo.

La mexicana no dudó en hablar sobre su presentación, asegurando que le generó un sentimiento de frustración al no poder concluir como ella esperaba.

"Iba muy bien, estaba mentalizada a cerrar como quería cerrar. Son cosas que pasan, pero me siento frustrada porque iba bien, el lanzamiento iba bien, fue un pequeño segundo de descuido para alcanzar la música", sentenció la gimnasta.

¡Impresionante cierre! @rutcastillog, primera mexicana en llevar a la gimnasia rítmica a unos #JuegosOlimpicos, terminó su rotación con la prueba de clavas en #Tokyo2020; consiguió una nota de 21.500. Termina el all around con un total de 82.750.#ADejarHuellaenTokiopic.twitter.com/4qMT3noPGn — CONADE (@CONADE) August 6, 2021

A la nacida en Guadalajara se le cuestionó sobre el retiro tras haber competido en Tokio, pero comentó que es una desición que no ha tomado aún.

"No me siento lista para decir adiós, pero no sé. Antes de venir a Tokio, cuando clasifiqué, pensé en qué iba a hacer después, pero todavía no lo decido", dijo la tapatía de 30 años.

