Jorge Sánchez tras ganar el bronce en Tokio 2020: 'Volvimos a repetir una historia'

La Selección Mexicana de futbol consiguió la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 luego de derrotar a Japón y Jorge Sánchez mencionó a pesar de no haber ganado la medalla de oro, se volvió a hacer historia al haber ganado una presea olímpica.

"Es hacer historia. Lo que si hicimos ahorita es volver a repetir una historia. Eso es importante para nosotros y a lo mejor mucha gente no sabe el esfuerzo que se trabajó, el estar encerrado y no ver a tu familia, pero el esfuerzo se vio reflejado en el campo y ahora tenemos que celebrar de este momento que a lo mejor no se vuelve a repetir en nuestras vidas", declaró Jorge Sánchez.

Así mismo, el lateral mexicano comentó que el equipo siempre estuvo enfocado en ganar una medalla, aunque el objetivo inicial era conseguir la presea de oro.

"Es una oportunidad que se nos brindó de venir a los Juegos Olímpicos y creo que el equipo se vio comprometido desde el principio. Veníamos con el objetivo claro de ganar el oro, no se pudo, pero teníamos que aspirar a algo", dijo Jorge.

Por último, el jugador del América espera que varios compañeros se vayan a jugar a Europa para que el futbol mexicano tenga mayor relevancia a nivel internacional y se llegue mejor al Mundial.

"Sabemos perfectamente que hay visores de Europa y suenan en muchos lados ya algunos jugadores que suenan para equipos. Entre más mexicanos se vayan a Europa mejor para todos porque así es cuando más voltean a vernos a nosotros y más que nada llegar a tope al Mundial porque normalmente te enfrentas a jugadores que están siempre en Europa", concluyó Sánchez.

