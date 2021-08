Johan Vásquez tras bronce del Tri en Tokio 2020: 'Teníamos mucha presión'

México cayó ante Brasil y tenía la encomienda de vencer a Japón por la medalla de bronce, por lo que existía presión en el Tri, así lo aseguró Johan Vásquez.

“Había mucha presión, nosotros veníamos por el oro, siempre soñamos con ser medallistas, no solo un jugador olímpico y lo logramos. Después del partido de Brasil si entró mucha presión porque ya habíamos enfrentado a Japón y nos habían ganado", mencionó tras terminar el partido.

El zaguero de Pumas había sido señalado por fallar el penal ante los brasileños, aunque rápidamente le llegó la revancha con un gol ante los nipones.

“El futbol me dio una revancha en tres días, es lo bonito de la vida, y lo dije yo doy la cara, no me agacho. Hoy gracias a Dios pude marcar en la cancha", agregó.

Por último, el defensa aseguró que esta medalla la ve como si fuera dorada: “Esta medalla la veo como el oro, sé que todos nos han apoyado en México y les mando muchos saludos y muchas gracias".

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: TRI OLÍMPICO: GREMIO DEPORTIVO FELICITÓ A MÉXICO POR LA MEDALLA DE BRONCE EN TOKIO