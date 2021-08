Jaime Lozano: 'Fuimos el mejor equipo del torneo, nadie nos iba a quitar el bronce'

Volver a casa con el tercer lugar era un objetivo que ni siquiera el equipo anfitrión le arrebataría a la Selección Mexicana, así lo manifestó el entrenador nacional, Jaime Lozano, quien se dijo feliz y agradecido con todos los que hicieron posible este logro.

"Me nace agradecimiento puro y sino fuera por el Cuerpo Técnico que tengo, sino fuera por estos grandes jugadores y el staff que estuvo aquí, esto no hubiera sido posible y yo me hubiera sentido muy decepcionado porque para mí eramos el mejor equipo de los Juegos Olímpicos", afirmó el Jimmy.

"Hombre por hombre tenemos un equipazo y creo que por eso salimos tan frustrados de la Semifinal porque el tiempo va a definir qué tan buena es esta generación, pero para mí es la mejor, todos están consolidados y tenía plena confianza sino no me hubiera aventurado a decir que pelearíamos por una medalla y sabíamos que el tercer lugar ni el anfitrión, ni nadie nos lo iba a quitar", agregó.

Respecto a su continuidad, Lozano reconoció que desde un inicio se planteó como punto final los Juegos Olímpicos, sin embargo, no cierra las puertas y está dispuesto a platicar con los directivos para definir lo que más le convenga a todas las partes.

"Yo venía para este proceso que empecé hace 3 años y tenía la claridad de que iba a estar hasta los Juegos Olímpicos y después buscar qué más puede venir para mí, yo estaría feliz, como jugador tuve la fortuna de jugar y siempre me pasó y ahora como técnico es indescriptible poder estar aquí, me sentaré a hablar con ellos, con Yon (de Luisa) y con Gerardo (Torrado) y creo que llegaremos a buenos términos, yo nunca cierro las puertas a los lugares donde me dan oportunidades, pero ya más adelante se definirá qué es lo mejor para ambas partes", finalizó.

