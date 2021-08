Memo Ochoa tras bronce del Tri Olímpico: 'No quería llegar a mi casa con las manos vacías'

Después de conseguir la medalla de bronce olímpica en futbol con la Selección Mexicana, Guillermo Ochoa, aprovechó para dedicarle este logro a su familia, a quienes no ha visto desde su llegada a Japón.

"No quería llevar a mi casa con las manos vacías, quería que mi familia cargara la medalla y la conociera", declaró Ochoa para Marca al final del partido.

Además, el capitán de México tuvo una de sus mejores actuaciones en el torneo, teniendo 5 atajadas durante el partido y siendo pieza clave para la victoria tricolor, por lo que destacó la importancia de esta presea.

¡CUMPLIÓ CON SU PALABRA! "No quería regresar a casa con las manos vacías. Quería que mi esposa, mis papás, mis hijos cargaran la medalla y la conocieran", @yosoy8a#VamosConTokyo pic.twitter.com/SKoixHo7Cw — MARCA Claro (@MarcaClaro) August 6, 2021

"El futbol no te recompensa siempre de la forma que crees, pero no hay que dejar de luchar. Es una medalla para toda la vida y no es fácil de conseguir", mencionó Memo.

Por último, el portero del América hizo énfasis en el grupo que se formó para Tokio 2020, argumentando que estaban obligados a ganar la medalla como grupo.

"Teníamos que ganar esta medalla a como diera lugar, porque en un tiempo que nos volvamos a cruzar vamos a recordar que somos medallistas", finalizó Ochoa.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: TRI OLÍMPICO DIO A MÉXICO QUINTA MEDALLA EN DEPORTE DE CONJUNTO