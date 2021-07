Take Kubo: 'A Diego Lainez le tengo mucho respeto'

El delantero japonés Takefusa Kubo aseguró que le tiene un gran respeto a Diego Lainez y destacó las cualidades de Alexis Vega, luego del partido en donde el combinado olímpico nipón se enfrentó a su similar de México.

"Le tengo mucho respeto a Diego (Lainez), y no solo a él, porque para mí, Alexis Vega, el '11', me parece muy bueno, no lo conocía, pero el talento que tiene no lo puede esconder, ojalá vaya pronto a Europa. Y a Lainez solo me queda desearle una buena temporada en el próximo año", declaró el jugador que pertenece al Real Madrid.

Kubo destacó la victoria que consiguió su equipo en el torneo olímpico y aseguró que lo tomó como una revancha luego de que había perdido el amistoso que sostuvo con la Selección Mexicana mayor.

"Para mí fue una victoria muy especial porque yo venía de perder contra México en Austria con la selección mayor y tampoco pude disputar muchos minutos. Yo tenía una espina clavada que tenía que sacar. Creo que hicimos un buen partido, tanto colectiva como individualmente, y creo que puedo irme contento a casa", comentó.

