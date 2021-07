Gignac: En Francia cuestionaron ausencia en la Euro del delantero tras nivel en Tokio 2020

Luego de que André-Pierre Gignac se convirtió en el protagonista de la Selección de Francia en Tokio 2020 durante el triunfo ante Sudáfrica (4-3) tras marcar triplete, medios franceses cuestionaron su ausencia de la Eurocopa 2020 ante tanta 'letalidad' en el área.

Durante una mesa de debate en el programa francés, RMC, se destacó el desempeño del 'Bomboro' en la justa veraniega y se explicó que el 'Killer' felino tenía más cabida con Les Bleus en la 'Euro' que los propios Olivier Giroud o Ben Yedder.

“Creo que es totalmente absurdo que Gignac no haya llegado a la Eurocopa. Me pregunto por qué André-Pierre Gignac no fue convocado. Siempre es fácil hablar y decir que no se merece porque juega en México. Pero el problema es que la gente no ve los partidos de la liga mexicana y no tiene nada que envidiar a los partidos de la Ligue 1.

"Todavía tiene más que el nivel de un muy buen jugador a nivel internacional. Cuando ves su comportamiento, me asombra. Es un tipo que tiene grandes... y que los pone sobre la mesa cuando cuenta", se expresó en el debate.

