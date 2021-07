Gignac respondió a sus detractores: 'Yo no estoy acabado'

André-Pierre Gignac tuvo una gran actuación anotando tres goles en la victoria de la Selección Francesa sobre Sudáfrica en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Tras este resultado el delantero francés respondió a sus detractores mencionando que aún se encuentra en un buen momento y que mientras siga anotando goles no dejará de jugar futbol.

"¿Quién dijo que ya estaba acabado? Yo no lo estoy. El día que me sienta mal, que mis piernas no respondan y que ya no tenga la pasión del futbol voy a parar, pero hasta el fin de mi carrera voy a meter goles", declaró Gignac en conferencia.

"En Monterrey andan criticando porque los dos siguientes meses al Mundial de Clubes anduve mal, anduvimos todos mal. No son dos meses que me van a chingar mi carrera en Tigres. Yo no me quejo, pero no estoy acabado. Ojalá lo sepan en el norte", recalcó.

Sobre los Juegos Olímpicos Gignac mencionó que aún están en la contienda por un lugar en los Cuartos de Final, y es que una victoria sobre Japón podría darles el boleto.

"Cada vez que ellos anotaban un gol nosotros regresábamos en el partido, pero al fin de cuentas pudimos ganar y eso es lo más importante porque estamos en la pelea", apuntó el atacante.

