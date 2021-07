Tokio 2020: Yareli Salazar no logró terminar la prueba de ciclismo de ruta

Las actividades de los mexicanos en los Juegos Olímpicos ya dieron inicio, sin embargo, no todos han logrado completar sus turnos o terminar dentro de los primeros lugares, tal es el caso de la atleta Yareli Salazar, que no pudo terminar su competencia.

La mexicana compite en la prueba de ciclismo de ruta, misma que ganó la austriaca, Anna Kiesenhofer, mientras que, el segundo lugar fue para Van Vleuten y en el último puesto del podio, quedó la italiana Elisa Longo.

De esta forma, Yareli no consiguió terminar su participación en el ciclismo de ruta, por lo que su participación en Tokio 2020 terminó, puesto que, su especialidad es ómnium, prueba donde ganó histórica plaza olímpica, sin embargo, por criterios de la Federación, no participará en dicha prueba.

La atleta sinaloense logró salir de la posición 55, en la prueba de recorrido de 147 kilómetros, no obstante, no logró completar el trayecto y por ende no estar en las primeras posiciones.

Por último, con la particpación finalizada de Yareli y los resultados del segundo día de actividades en Tokio 2020, la delegación mexicana se mantiene con 1 medalla de bronce, no obstante, aún faltan muchas por disputarse.

