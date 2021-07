Aída Román: 'Siempre he querido y soñado con una medalla por equipos'

La subcampeona olímpica de tiro con arco, Aída Román, reveló sus expectativas en los Juegos de Tokio 2020, en los que anhela no sólo una nueva presea individual, sino también en lo colectivo con sus compañeras Alejandra Valencia y Ana Laura Vázquez.

“Siempre he querido y siempre he soñado en una medalla por equipos y no se ha cumplido, espero que esta vez se pueda cumplir. Individualmente es un gran reto, hay mucho nivel, traemos mucho nivel y cualquiera de las tres puede estar en una Final Olímpica, sí o sí el equipo ha estado tirando muy fuerte”, indicó Román.

“Las tres se nota que traemos muchas ganas de ya competir y de disfrutar todo el evento, todo lo que conllevó trabajar un ciclo olímpico y un año más, eso da mucha alegría. Mas que el resultado es ese el vivir unos Juegos Olímpicos”, apuntó la atleta mexicana.

La medallista de plata en los Juegos Olímpicos Londres, junto a Valencia y Vázquez derrotaron al equipo italiano femenil de tiro con arco por 5-1 y consiguieron su clasificación para Tokio 2020. Posteriormente, el equipo mexicano disputó la Final del clasificatorio de París ante Estados Unidos y lograron llevarse la medalla de oro, ya con el boleto olímpico asegurado, al vencer 5-3 a las estadounidenses.

