Jorge Orozco tras finalizar cuarto en tiro deportivo: 'Quiero ser el mejor de la historia'

Con una actuación histórica en su debut olímpico, Jorge Orozco finalizó en el cuarto lugar de la Fosa Varonil en los Juegos de Tokio 2020.

“Me impulsan mis sueños. Quiero llegar a ser el mejor de la historia en mi deporte”, aseguró Orozco en entrevista con RÉCORD en 2019, tras convertirse en el primer mexicano en ganar plaza olímpica para Tokio.

El mexicano de 21 años de edad comenzó dominando las primeras rondas de la Final, ligó 19 tiros perfectos, sin embargo no pasó el tercer corte al fallar tres tiros consecutivos.

“No he podido obtener una medalla para mi país. Seguiré entrenando duro par intentar lograr mi objetivo en los próximos Juegos Olímpicos. Agradezco a todos las muestras de afecto que estoy recibiendo. ¡Viva México!”, escribió en su cuenta de Twitter.

Impulsado por su padre, Martín Orozco, Jorge se inició en el tiro deportivo profesional a los 11 años y en el tiro olímpico a los 14.

“Mi papá fue cazador, fue tirador profesional, fue cuatro veces campeón del mundo en modalidades no olímpicas, perteneció en su tiempo a la Selección Nacional de Tiro Olímpico, peor por cuestiones políticas nunca llegó tocó ir a unos Juegos Olímpicos , aunque diera las mejores marca nunca le tocó ir”, recordó.

“En el tiro mi ejemplo a seguir es mi padre porque no creo que haya en México mejor tirador que él, a nivel mundial es uno de los mejores y es reconocido en su modalidad como uno de los mejores tiradores, estoy seguro que si vas a cualquier lugar del mundo donde tiren modalidades no olímpicas y preguntes por Martín Orozco lo van a conocer porque él ha sido de los mejores. Mi ejemplo es mi padre, en este caso mi entrenador, y ahora no me queda más que seguir sus pasos en el ámbito deportivo y superarlo”, aseguró.

México siguen sin poder romper una racha de 89 años sin podio tricolor en este deporte, pues no sube al podio desde Los Ángeles 1932 cuando Gustavo Huet se colgó la plata en Rifle de aire 50 metros.

