Memo Ochoa sobre participación en Tokio: 'Estamos ilusionados en traer una medalla para México'

A Guillermo Ochoa le ilusiona jugar los Juegos Olímpicos. Así lo confirmó el experimentado guardameta, quien calificó como un logro poder asistir a la justa que se celebrará en Tokio, en la que espera poder conseguir una medalla.

"Muy grande (la ilusión por jugar Olímpicos) porque he podido disfrutar Copa América, Copa Oro, Mundiales, Confederaciones, Juegos Olímpicos pero no los pude jugar, es un logro más de mi carrera, pero no quiero solo jugar y estamos ilusionados en traer una medalla para México y vamos a luchar por ella", declaró para TUDN al término del partido ante Panamá.

Ochoa analizó el encuentro que el Tri sostuvo ante la selección Canalera, encuentro del que sacó un buen balance; sin embargo, reconoció que el equipo debe mantener la humildad y no caer en exceso de confianza para cumplir con el objetivo de regresar a territorio nacional con una presea.

"Era importante jugar, tener minutos, siempre nos hará corregir cosas para el torneo, es mejor hacerlo en juego oficial con gente, el equipo se comportó bastante bien, con buenos movimientos, se entiende bien en la cancha y hay que seguir con ese paso y con humildad porque los rivales también tienen mucho talento, pero ese equipo tiene esa garra y poner los pies en la tierra para poder traer algo, comentó.

"Somos una selección que tiene muchos minutos en primera división, en la selección mayor, joven con experiencia y con los pies en la tierra, no hay que creérnosla y hay que ir partido a partido porque la calidad va a lucir como hoy”, agregó.

