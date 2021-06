Paola Espinosa aseguró que negarse a apoyar a Ana Guevara le costó su lugar en Tokio 2020

Negarse a apoyar algunas decisiones de Ana Gabriela Guevara, directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), le costó a Paola Espinosa el pase que ganó para sus quintos Juegos Olímpicos, en Tokio 2020, declaró la mejor clavadista mexicana de la historia.

La doble medallista olímpica y campeona mundial contó que rechazó publicar en sus redes sociales una carta en contra de la desaparición del Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento (Fodepar), que fue auditado en 2019 y los resultados del primer semestre arrojaron un presunto desvío de 50.8 millones de pesos.

“Querían que explicaran por qué no quería que desaparecieran Fodepar. No podía hacer eso, no me nacía hacer eso porque el Presidente (Andrés Manuel López Obrador) nunca dijo que nos iba a dejar a los deportistas sin apoyo y así fue, nunca nos dejaron si apoyo, solo fue una reestructuración.

SIN MIEDO A ALZAR LA VOZ "No tengo miedo, yo no hice las cosas mal, no me equivoqué, estoy solamente diciendo la verdad de lo sucedido, de cómo pasaron las cosas. Tarde o temprano se saben bien las cosas y se hace justicia" @PaolaEspinosaOf @record_mexico pic.twitter.com/wFVl6hryao — Jocelin Flores (@Jocelinflores) June 22, 2021

“No me quería prestar, no quería meter las manos al fuego por esta investigación que les estaban haciendo de falta de transparencia en este fideicomiso de parte de Conade, de parte de la directora de Conade; entonces no quería meter las manos al fuego en este pleito que no era mío, ni siquiera me consta si hubo esos desvíos millonarios de este tema extorsión, de secuestro de parte de la directora de Conade. No podía subir esa carta a mis redes sociales porque no podía apoyar este tema. El mismo caso era con la Federación Mexicana de Natación, donde no había transparencia en muchas irregularidades, por eso también me separé de todo eso porque no comulgo con eso y se debe hacer algo, se debe esclarecer lo que las dos partes están haciendo”, declaró Espinosa en conferencia de prensa.

Paola y Melany Hernández conquistaron la plaza olímpica en el trampolín de 3 metros sincronizados en el Campeonato Mundial Gwangju 2019, donde ganaron la medalla de bronce.

A pesar de que tanto la FMN y la Conade les aseguraron, explicó Espinosa, que les respetarían el lugar, la pareja quedó fuera luego de que en el Control Técnico quedaron en tercer lugar.

“Yo hablé con cada uno de ellos. Hablé con Kiril (Todorov), directamente con la Federación Mexicana de Natación (FMN) y en ese momento me dijo ‘Pao, no dudo de tu calidad como clavadista, no dudo que van a ir a competir, que pueden hacer un gran papel y van a pelear una medalla olímpica, eso no me queda duda, pero qué pasó, ¿por qué se pelearon la directora de Conade y tu? Ahí sí no puedo hacer mucho, lo voy a intentar, pero sabes que esto no está en mis manos’. Entonces eso a mí me quedó claro que la decisión la iba a tomar la directora de la Conade”, mencionó.

Otra de las molestias, explicó, fue que Conade le dijo a Paola que el Comité Olímpico Mexicano no quería respetarle la plaza olímpica, fue a hablar con Carlos Padilla, presidente del COM, y le dijo que ellos no tenían problema mientras la FMN la inscribiera en la lista.

La clavadista lamentó la falta de claridad en el proceso rumbo a Juegos Olímpicos y aceptó que el día de la evaluación en el CNAR Melany estaba mal de un hombro y sufría de vértigo y la preparación estaba enfocada a la justa olímpica y no para el control técnico al que se convocó cinco días antes.

“Estoy segura que para Juegos Olímpicos íbamos a estar listas porque nosotras no llevamos una competencia compitiendo juntas nada más, tenemos historia, ya habíamos competido en varias ocasiones a nivel mundial.

“Para un deporte de apreciación necesitas que los jueces te vean, necesitas estar dentro de los mejores y a los jueces ya les había gustado mucho la pareja de Paola Espinosa y Melany Hernández, tanto que nos hicimos tercer lugar mundial, fuimos segundo lugar en la serie Mundial, llegamos al Nacional de México, que muchas competidoras no quisieron competir, nosotras sí competimos y ganamos y considero que seríamos la carta más fuerte porque tenemos experiencia y porque en ese momento (del Control) no era nuestro mejor momento físicamente porque no habíamos descansado, porque mentalmente también estábamos estresadas, Melany no estaba en su mejor momento, tuvimos muy poco tiempo para poder entrenar para este control técnico porque salió cinco o seis días antes la convocatoria”, expuso Espinosa, quien lamentó que no todos los clavadistas estuvieran los más de dos meses concentrados en el CNAR cuando Conade los había amenazado de que los deportistas que no se concentraran en la “burbuja” no serían tomados en cuenta para Juegos Olímpicos, criterio que tampoco se respetó.

