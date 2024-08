Alberto Martínez y el Powerchair Football México: “Llegar a más personas para cambiarles la vida”

En el marco del mes de la concientización por la atrofia muscular espinal y diversas enfermedades neuromusculares, se llevó a cabo este sábado 10 de agosto un foro desde el Gimnasio Nuevo León, donde además, se disputó un partido entre el conjunto de Saltillo y la Selección de Alemania. Previo a dicho encuentro, Alberto Martínez García, Presidente de Powerchair Football México, nos compartió su experiencia al frente de este proyecto.

“Este proyecto inicia como muchos emprendimientos, cuando te toca vivir de cerca la situación, en mi caso, tengo dos hijos con atrofia muscular espinal. El sueño de ver a uno de mis hijos jugar el deporte que tanto quiere, me hace tocar puertas y traer el proyecto al país… El objetivo es llegar a más personas para cambiarles la vida. Las sillas son especiales para el juego, pesan 110 kg y tienen un costo de 10 mil dólares, pero hay gente que se une al esfuerzo y hoy en México tenemos más de 30 sillas”, comentó Martínez sobre la creación y los objetivos de Powerchair.

“Es impresionante, nunca me imaginé que pudiera jugar soccer en silla de ruedas, pero llegó Powerchair a México y no lo pensé ni un segundo, y qué mejor, con el equipo de mis amores (Tigres). Para las personas que no tengan una discapacidad, acérquense a ver, a sentir lo que nosotros los jugadores sentimos dentro de la cancha”, mencionó Alberto “Beto” García, delantero del equipo.

Selección Mexicana Powerchair Football @LigaMXSOMOS1 Estrenando uniformes, con un triunfo ante la selección de Alemania #deporteadaptado pic.twitter.com/rD7vb3Tcj1 — Powerchair Football México, A.C. (@PowerchairMx) August 10, 2024

“Emiliano, mi hijo, debutó con ocho años de edad. Lo bonito de la historia es que él siempre tuvo la intención de jugar futbol, tenía cinco años cuando nos dijo, en ese entonces no conocíamos de Powerchair, pero uno como papá dice ‘claro que sí, vemos cómo le hacemos’. Hoy Emiliano juega con el Club Tigres, es el portero y lo acaban de convocar a la Selección Mexicana. Es un sueño cumplido para él”, comentó Saúl Sampayo, padre de unos de los jugadores.

Este domingo 11 de agosto a las 11:00 horas, la Selección Mexicana enfrentará a la Selección Alemana desde el Gimnasio Nuevo León, la entrada para dicho partido es completamente gratuita.

