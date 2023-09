Dueños de clubes de la Liga MX se reunieron; por primera vez hay dinero a repartir

Fue una reunión de socios, que ahora será trimestral, de informar los avances y los planes, de exponer los resultados de los estudios, desde la Liga MX hasta la Selección Mexicana, de cómo esta nueva dirección de nuestra Federación de Futbol busca mejorar las condiciones del ecosistema. No fue Asamblea, porque no se discutió ni se votó para cambiar nada, eso será hasta diciembre. También se confirmó que no hay salidas de altos directivos como se especuló.

La junta de dueños del futbol mexicano se realizó en Monterrey, CEMEX la hizo de anfitrión porque sus Tigres son los campeones vigentes. Asistieron todos, dueños de los 18 clubes y directivos; el único ausente fue Amaury Vergara de Chivas por motivos personales.

Presentó desde el Alto Comisionado, Juan Carlos Rodríguez, a 100 días de su llegada a la FMF, explicó cómo queda el organigrama, al que aún se van a sumar elementos; también lo hizo Ivar Sisiniega, presidente del organismo, centrado en temas de Selección. Después fue turno de Mikel Arriola, titular de Liga MX, para exponer el estatus de las propuestas que hizo en marzo pasado para ayudar al Tri.

Se tocaron otros temas como los ingresos de la Liga crecieron +213% en el periodo 2021-23, y por primera vez habrá un monto a repartir con los clubes. También se destacó el balance de la Leagues Cup, el cual dejó en claro que las opiniones del Tato Noriega, mandamás de Rayados, carecían de fundamentos. Incluso se detalló un estudio hecho sobre otras grandes Ligas del mundo, no sólo de futbol, para retomar a futuro en nuestro campeonato.

Tras la charla, CEMEX presentó su programa Tigres PowerChair, el primer equipo de futbol adaptado en México para personas con discapacidad motriz. Después, los propietarios y directivos acudieron a comer para romper filas por la tarde.

Estamos construyendo una nueva era para el futbol mexicano y eso solo será posible con la cooperación, unión y compromiso de todos los involucrados en este ecosistema. ⁰ Gracias @TigresOficial y @CEMEXMx por todas las atenciones para que se realizara esta primera Reunión… https://t.co/40MgZka90r — Juan Carlos Rodríguez Bas (@jcrodriguezbas_) September 25, 2023

