Alexa Moreno asegura que llegará con más madurez y experiencia a los Juegos Olímpicos

Los Juegos Olímpicos ya están a la vuelta de la esquina y los atletas mexicanos ya comienzan su preparación en busca de una medalla. Entre los atletas está Alexa Moreno, quien aseguró tener más madurez.

En entrevista para la Conade, Moreno habló sobre su proceso olímpico, desde la clasificación en el Campeonato Mundial, hasta estar a un par de meses de poder buscar la medalla en París.

“Mi objetivo principal era volver a ir al campeonato mundial y tener una buena participación. Me fue muy bien y lo considero, el mejor que he hecho en toda mi carrera deportiva. La clasificación fue una sorpresa, se abrió la puerta y vamos a otros Juegos Olímpicos”, reveló la gimnasta.

La gimnasita mexicana sabe que las experiencias anteriores le ayudaron para conseguir su pase a los Juegos Olímpicos y ahora, buscará que la madurez conseguida en sus participaciones anteriores logre ayudarle a conseguir un buen resultado en París.

“Espero disfrutar mucho de esta competencia. Lo que he percibido es, mucha más madurez como atleta y siento que asimilé mucho mejor la experiencia que he tenido en el deporte y eso me ha ayudado a afrontar las competencias.

“La sensación es como de ‘ya me la sé’. He sido más feliz. Entre Rio y el año pasado, ya tengo varias finales internacionales que me tocó competir y me ha ayudado mucho a crecer”, finalizó la atleta mexicana.

