AMLO garantizó recursos para el deporte mexicano

Ante la eventual desaparición del Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento (Fodepar), el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reiteró que los deportistas no se quedarán desprotegidos y seguirán recibiendo sus recursos.

"Los beneficiarios de los fondos o fideicomisos, que estamos pidiendo que desaparezcan, no van a dejar de recibir sus beneficios. Por ejemplo, hay un fondo de deportistas de alto rendimiento. Ese beneficio lo van a seguir recibiendo los deportistas", aseguró el Jefe del Ejecutivo durante su conferencia mañanera.

La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados dictaminó eliminar 109 fideicomisos y la votación está prevista para este jueves en San Lázaro.

"Solo vamos a hacer una revisión para que se pueda saber a ciencia cierta si esas personas son las que deben de recibir ese apoyo y que se entregue de manera directa, que no se queden los apoyos en manos de intermediarios.

"A partir de que un investigador, un deportista de alto rendimiento, un escritor, pues es una gente mayor que no requiere de tutela ni que le estén administrando lo que por derecho le corresponde o ya le fue otorgado. Es entrega directa y con independencia completa, absoluta. Pero queremos hacer la revisión, eso es todo", enfatizó López Obrador.

La decisión de proponer la extinción de los fideicomisos responde al plan para ahorrar dinero y terminar con la corrupción que había en los mismos. En el caso de Fodepar, que cuenta con 298 millones de pesos, fue auditado el año pasado y los resultados del primer semestre arrojaron un presunto desvío de 50.8 millones de pesos.

"Claro que vamos a seguir apoyándolos pero queremos ver porque había falta de transparencia en el manejo de estos fondos y son más de 100 fideicomisos de todo tipo fuera de control completamente", declaró AMLO.

"Queremos revisar para que no haya aviadores. Así se entiende mejor, pero no significa que no nos importa la ciencia, que no nos importa la cultura, que no nos importa el deporte. No, tan nos importa el deporte, la cultura y la ciencia que queremos que no haya corrupción", enfatizó.

