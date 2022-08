Árbitro de Brasil fue suspendido después de filtrar fotos íntimas de jugadoras de rugby

Escándalo e indignación. Cauã Ricardo Santos, árbitro internacional brasileño fue suspendido hasta finales del 2022 por la Confederación Brasileña de Rugby (CBRu) después de que se mostrara arrepentido de filtrar fotografías intimas de jugadores de la liga femenil de aquel país.

Según los medios UOL y GE, la Confederación determinó la sanción hasta fin de año justo después de que se creó una campaña en contra del silbante, pues en un principio, cuando se desató el caso, solo fueron 30 días de castigo.

La primera denuncia en contra del silbante llegó en febrero de este año, gracias a la consejera de la confederación y de la árbitra Natasha Olsen, pues fue quien dialogó con las jugadoras, que tienen entre 20 y 30 años.

“Él optó por ir tras chicas muy jóvenes, que creía que eran vulnerables y no lo confrontarían. Pero erró mucho el tiro. Me decepcionó, pero no me sorprendió. Siempre fue una persona muy presente en el rugby, en los campeonatos universitarios, brasileños e internacionales. Era una persona con la que te sentías cómodo, porque crees que entiende los valores del rugby”, dijo una jugadora que quiso mantener el anonimato.

Tras la investigación, se comprobó que Ricardo Santos compartía a través de WhatsApp fotografías de las atletas parcialmente desnudas.

