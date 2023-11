Arrestan a un sospechoso por la muerte del jugador de hockey Adam Johnson

La policía de Inglaterra arrestó este martes a un hombre bajo sospecha de homicidio involuntario por la muerte del jugador estadounidense de hockey sobre hielo Adam Johnson, cuyo cuello fue cortado por un patín durante un partido.

Johnson, de 29 años, estaba jugando para los Nottingham Panthers contra los Sheffield Steelers el 28 de octubre cuando fue golpeado por el patín de un oponente en el juego Elite Ice Hockey League en el Utilita Arena de Sheffield.

La policía de South Yorkshire no nombró al sospechoso ni proporcionó su edad. Estaba bajo custodia policial.

Matt Petgrave, de 31 años, que juega para Sheffield, fue el otro jugador involucrado en el espantoso incidente que resonó en la comunidad del hockey y provocó momentos de silencio en la NHL.

El video del incidente muestra a Johnson patinando con el disco hacia la red de los Steelers. Petgrave patina hacia Johnson y choca con otro jugador de los Panthers. El patín izquierdo de Petgrave se levanta cuando comienza a caer y la hoja golpea a Johnson en el cuello.

Ambos jugadores caen sobre el hielo. Petgrave inmediatamente se puso de pie. Johnson se levantó más lentamente y, mientras lo ayudaban a salir del hielo, su camiseta estaba cubierta de sangre. Posteriormente, murió en un hospital local.

"Nuestra investigación se inició inmediatamente después de esta tragedia y hemos estado llevando a cabo investigaciones exhaustivas desde entonces para reconstruir los acontecimientos que llevaron a la pérdida de Adam en estas circunstancias sin precedentes", dijo el superintendente jefe detective Becs Horsfall.

Sería raro, pero no sin precedentes, que se acusara a un jugador de hockey.

Giacinto “Jim” Boni fue acusado en Italia de homicidio culposo después de cortar a Miran Schrott en el pecho durante un partido el 14 de enero de 1992, y Schrott murió como resultado de un evento cardíaco. Boni se declaró culpable de homicidio involuntario.

Dos jugadores de la NHL en la historia reciente han sido acusados ​​de un delito en Canadá por una acción sobre hielo: Marty McSorley y Todd Bertuzzi.

En 2000, McSorley fue declarado culpable de agresión con un arma mortal por un corte a dos manos en la cabeza de Donald Brashear con su bastón. Fue sentenciado a 18 meses de libertad condicional.

En 2004, Bertuzzi se declaró culpable de agresión por agarrar a Steve Moore por detrás y darle un puñetazo. Bertuzzi aceptó un acuerdo de culpabilidad y fue sentenciado a un año de libertad condicional y 80 horas de servicio comunitario.

Los Panthers dijeron en X, antes conocido como Twitter, que Johnson murió trágicamente luego de un “extraño accidente”.

Su compañero de equipo en Nottingham, Westin Michaud, quien publicó homenajes a Johnson, también defendió a Petgrave por lo que dijo fue un “clip involuntario” con el otro jugador que lo enderezó.

"El odio que Matt está recibiendo es terrible y completamente innecesario", publicó Michaud. “Para mí está claro que sus acciones no fueron intencionadas y cualquiera que sugiera lo contrario está equivocado. Unámonos y no propaguemos un odio injustificado hacia alguien que necesita nuestro apoyo”.

El domingo, en el primer partido en casa de los Steelers desde la muerte de Johnson, se guardó un momento de silencio por él. Petgrave no jugó en el partido, pero los aficionados le dieron una gran ovación cuando la foto de su equipo apareció en el marcador.

Johnson era un nativo de Minnesota que apareció en un total de 13 juegos de la NHL con los Pittsburgh Penguins en las temporadas 2018-19 y 2019-20.

La Asociación Inglesa de Hockey sobre Hielo, que rige el deporte bajo la Liga Elite, reaccionó a la muerte de Johnson exigiendo que todos los jugadores en Inglaterra usen protectores de cuello a partir de principios de 2024.

Un portavoz de la EIHL dijo que la liga no puede comentar sobre una investigación policial en curso. Un portavoz de los Nottingham Panthers dijo que la organización no tenía comentarios. Los mensajes enviados al agente de Johnson, a un amigo de la familia y al equipo de Petgrave en busca de comentarios no fueron respondidos de inmediato.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: DJOKOVIC CERRARÁ EL AÑO COMO NÚMERO UNO DEL MUNDO TRAS DERROTAR A RUNE EN ATP FINALS