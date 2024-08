Carlos Alcaraz pide disculpas tras romper su raqueta ante Gael Monfils en Cincinnati

Carlos Alcaraz regaló una de las imágenes poco vistas con el tenista español, cuando perdió la paciencia y destrozó su raqueta al verse abajo en el tercer set contra Gael Monfils, en la segunda ronda del Másters de Cincinnati.

El español, que reapareció luego de perder la Final de individual ante Novak Djokovic en los Juegos Olímpicos de París 2024, ganó el primer set 6-4 del partido que se reprogramó de jueves a viernes por la lluvia. En el segundo episodio, Alcaraz perdió en ti-break y en el tercer episodio estaba abajo 2-1 cuando, en medio de la emoción, estrelló varias veces su raqueta contra el suelo.

"Pido perdón porque mi actitud de ayer no fue correcta y es algo que no debería hacerse dentro de una pista", escribió por medio de redes sociales el tenista de 21 años y actual bicampeón de Wimbledon.

Reconoció que pudo controlarse mejor y no lo hizo, por lo que se enfocará en que no vuelva a ocurrir. "Soy humano, tenía acumulación de nervios dentro y a veces es muy complicado controlarse cuando estás con las pulsaciones tan altas. Trabajaré para que no vuelva a repetirse. Hora de pensar en NYC!".

Pido perdón porque mi actitud de ayer no fue correcta y es algo que no debería hacerse dentro de una pista. Soy humano, tenía acumulación de nervios dentro y a veces es muy complicado controlarse cuando estás con las pulsaciones tan altas. Trabajaré para que no vuelva a… pic.twitter.com/YR0dRJhTxX — Carlos Alcaraz (@carlosalcaraz) August 17, 2024

Con la derrota ante Monfils, Alcaraz perderá 590 puntos en el ranking y perderá la oportunidad de acercarse a Djokovic en el segundo lugar del ranking. Además, Alexander Zverev puede desplazarlo del tercer lugar si gana el torneo Másters 1000; el alemán enfrenta este sábado a Ben Shelton en Cuartos de Final.

El Másters de Cincinnati es el último torneo ATP antes del Abierto de Estados Unidos, programado para iniciar el próximo 26 de agosto y el cual Alcaraz ganó en 2022 y en el cual se quedó en Semifinales el año pasado.

