Carlos Padilla desea que una mujer lo suceda en el Comité Olímpico Mexicano

Carlos Padilla, presidente del Comité Olímpico Mexicano (COM) desde 2012, dijo este lunes que desea que al término de su segundo y último mandato que finalizará este año, una mujer lo suceda en la tarea de liderar el organismo rumbo a los Juegos Olímpicos París 2024.

"Soy partidario de que los liderazgos no se deben hacer añejos. Tiene que haber un refresco de generación, de ideas, de sangre, de juventud que puja fuerte y pensando en que si en los Comités Olímpicos de Canadá y Estados Unidos, ambos los encabeza una mujer, por qué no aspirar a eso en México", explicó a Efe.

El próximo 11 de noviembre, el COM celebrará elecciones para elegir a un nuevo presidente o presidenta. Aunque Padilla tenía derecho a presentarse para un tercer ciclo olímpico, el directivo lo descartó.

Una de las mujeres que ha mostrado intenciones de postularse en las elecciones es la exclavadista y actual diputada María José Alcalá.

DECISIÓN PENSADA

"Es una decisión que he venido madurando. Mi propuesta siempre fue cerrar el ciclo al frente del COM después de los Juegos Olímpicos de Tokio, esto sucedió hasta el noveno año porque se aplazaron un año por la pandemia. Ahora cierro el círculo", dejo Padilla.

Asimismo, expresó que deja a un Comité Olímpico "caminando" con una infraestructura que durará "unos cuantos años más" para recibir atletas y con "finanzas fluidas" que soportarán los gastos varios meses.

En lo deportivo, Padilla lideró al COM en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 y en Tokio 2020, y en ninguno de ellos México consiguió medallas de oro.

En Río de Janeiro, la cosecha mexicana fue de tres medallas de plata y dos de bronce. En Tokio, sólo se sumaron cuatro metales de bronce.

Padilla consideró que si se quieren lograr mejores resultados en los Juegos Olímpicos, el Gobierno de México debe diseñar una política de Estado en la que vea al deporte como un aliado para mejorar la salud, pacificar el país y mejorar la productividad.

"Los logros deportivos que se tuvieron en mi presidencia son de acuerdo a la realidad que se vive en el país, que necesita realmente una política de Estado para superar lo que se ha logrado. Tiene que ser una determinación con carácter y voluntad política", afirmó.

SIN INJERENCIAS

El abogado cree que su sucesor debe mantener la autonomía del COM, no permitir injerencias de nadie y hacer respetar sus determinaciones.

Padilla recordó que durante el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), el entonces director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, Alfredo Castillo, trató de intervenir en federaciones deportivas.

La acción de Castillo violó la carta olímpica, algo que obligó al Comité Olímpico Internacional a amenazar a México con desafiliarlo y que su bandera no pudiera ser portada por sus atletas en Río de Janeiro 2016.

"Hay muchos intereses ajenos al COM que atentan contra su integridad, autonomía, pero es la lucha que hay que dar a diario. No quiero entrar en detalles, pero sí han atentado. Con Peña Nieto el COM estuvo a punto de no ir a Río de Janeiro por injerencia gubernamental", finalizó.

