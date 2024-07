Carrera de Murray en Wimbledon llega a un anticlimático final, Raducanu se retira del dobles mixto

La carrera de Andy Murray en Wimbledon llegó a un anticlimático final después de que Emma Raducanu, su pareja en el dobles mixto, se retiró de la competencia horas antes de su duelo de primera ronda el sábado debido a un problema con su recién operada muñeca derecha.

Murray, de 37 años y dos veces campeón en el All England Club, dijo que se retirará al término de Wimbledon y los Juegos Olímpicos de París, que inician a finales del mes.

Los dobles mixtos estaban programados para ser su último evento en el Grand Slam de césped. Murray se dio de baja antes de que iniciara el torneo individual después de que se sometió a una operación para remover un quiste en su espina dorsal el 22 de junio y luego quedó fuera en la primera ronda en el dobles masculino al lado de su hermano Jamie.

“Desafortunadamente me desperté con una tensión en la muñeca derecha esta mañana y por lo tanto he decidido tomar la difícil decisión de darme de baja de los dobles mixtos esta noche”, dijo Raducanu. “Me siento decepcionada debido a que esperaba jugar con Andy, pero me tengo que cuidar”.

Raducanu ganó el U.S. Open 2021 desde la ronda de clasificación cuando tenía 18 años y desde entonces su carrera se ha visto afectada por una serie de lesiones. Raducanu se ha sometido a operaciones en ambas muñecas y en el tobillo en el 2023.

Su duelo de cuarta ronda ante la neozelandesa Lulu Sun está programado para el domingo.

El All England Club organizó una celebración de la carrera de Murray después de que perdió en dobles en la Cancha Central el martes. El festejo incluyó un video de cuatro minutos con tributos de Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic y Venus Williams.

Los organizadores decidieron llevar a cabo la celebración en este encuentro —y no esperar hasta el dobles mixtos— en caso de que Murray y Raducanu decidieran no participar.

Con su título en el 2013, Murray se convirtió en el primer tenista británico en ganar el torneo individual de Wimbledon en 77 años y lo volvió a ganar en el 2016.

El escocés además ganó el U.S. Open 2012, alcanzó el número uno del mundo en el 2016 y ganó dos oros en los Juegos Olímpicos de Verano, además de llevar al Reino Unido al título de la Copa Davis.

