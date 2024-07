El emotivo homenaje a Andy Murray tras quedar eliminado en dobles en Wimbledon

La historia de Andy Murray en Wimbledon está por llegar a su final. El tenista anunció que este año sería su última participación como profesional en el tercer Grand Slam del año, en dobles mixtos junto con Emma Raducanu y en dobles varonil a lado de su hermano Jamie, categoría en la cual quedó eliminado este jueves en la primera ronda.

Luego del partido ante los australianos Rinky Hijikata y John Peers, que se impusieron por 7-6 (6) y 6-4, Murray recibió un homenaje especial en la Cancha Central del All England Club. "Siempre fue especial jugar con Jamie, físicamente no fue fácil para mí este partido, pero pude jugarlo", fueron las palabras de Andy, quien desde hace un tiempo padece problemas físicos.

Figuras acompañaron a Andy Murray en su homenaje

El homenaje realizado contó con la presencia de diferentes compatriotas del tenista escocés, así como excampeones de Wimbledon. Novak Djokovic estuvo en la cancha y le regaló un caluroso abrazo a Murray, mientras que Roger Federer estuvo presente en el homenaje desde el palco real. También asistieron Tim Henman, Dan Evans, Cam Norrie, Jack Draper, Lleyton Hewitt, Iga Swiatek, Holger Rune, Conchita Martinez, Martina Navratilova y John McEnroe.

Durante el homenaje, la organización mostró un video que reflejó los logros de la grande leyenda, que ganó dos títulos de Wimbledon (2013 y 2016), y medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y de Río 2016. En el mismo se reflejaron los logros de Murray, quien a lo largo de 15 años formó parte del llamado 'Big 4', a lado de los mencionados Federar, Djokovic y Rafael Nadal.

Murray lamentó su retiro

Durante su discurso de agradecimiento, Sir Andy refirió su estado de salud y aseguró que ya no puede seguir jugando al nivel de exigencia que le gustaría. "Los últimos años han sido duros para mí. Me encantaría seguir jugando, pero no puedo. Amo el deporte, quiero jugar para siempre".

De igual forma, le dedicó algunas palabras a su esposa Kim Sears, su esposa. "Será mejor que diga algo sobre mi esposa, de lo contrario me meteré en problemas. En el primer partido que vino a verme, en el US Open, vomité dos veces, una justo al lado de donde ella estaba sentada y otra en la bolsa de mi oponente".

"Y ella siempre me pareció apreciarlo, así que supe que era alguien a quien debía mantener", concluyó Murray, que jugará el sábado 6 de julio a lado de Emma Raducanu contra la dupla conformada por la china Zhang Shuai y el salvadoreño Marcelo Arévalo.







