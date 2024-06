Rafa Nadal confirma ausencia en Wimbledon e iniciará preparación para Juegos Olímpicos

Rafa Nadal ha confirmado que no participará en Wimbledon este año, decisión que ya había tomado tras su eliminación en Roland Garros. El tenista español se enfocará en la preparación para los Juegos Olímpicos de París, y participará en el torneo de Bastad, Suecia, como parte de su preparación.

Nadal señaló en sus redes sociales que durante la rueda de prensa posterior a su partido en Roland Garros, mencionó su calendario de verano. Desde entonces, ya inició sus preparativos en tierra batida y también confirmó que estos serán sus últimos Juegos Olímpicos.

El tenista mallorquín considera que lo mejor para su cuerpo es no cambiar de superficie y prepararse en tierra batida hasta los Juegos Olímpicos. Por ello, Nadal ha decidido no participar en Wimbledon este año, a pesar de sentir tristeza por no poder vivir el ambiente de ese torneo y la ausencia de los aficionados británicos.

Para prepararse adecuadamente para los Juegos Olímpicos, el ganador de 22 Grand Slams participará en el torneo de Bastad en Suecia, un evento en el que jugó al principio de su carrera y donde disfrutó tanto dentro como fuera de la cancha.

David Ferrer, capitán del equipo español, anunció recientemente la lista de preseleccionados para los Juegos Olímpicos, incluyendo a Nadal en el cuadro individual y en dobles con Carlos Alcaraz, el número dos del mundo. Nadal ya cuenta con dos medallas de oro: una individual en Beijing 2008 y otra en dobles en Río 2016.

Nadal, tras recuperarse de graves lesiones, fue eliminado en la primera ronda del último Roland Garros por Alexander Zverev. En esa ocasión, el tenista comentó que no veía sentido en preparar la temporada de hierba y luego regresar a la de tierra para los Juegos Olímpicos.

