¡Con todo y dificultades médicas! Sinner venció a Rune y avanza una ronda más del Abierto de Australia

En un juego que tuvo de todo, Jannik Sinner derrotó a Holger Rune. En un partido que duró más de tres horas, el italiano logró la victoria por 6-3, 3-6, 6-3 y 6-2; aunque la victoria no fue lo que más dio de qué hablar.

Terminando el segundo set, Sinner fue al vestuario, debilitado y con una cara de preocupación. El italiano temblaba de todo su cuerpo, y aunque regresó, parecía que quería vomitar.

En el tercer set, el italiano que lleva 18 juegos invictos, continuó temblando y con un rostro angustiado, pero como todo un campeón, logró la victoria. Jannik Sinner avanzó a Cuartos de final del Abierto de Australia y enfrentará a Alex de Miñaur.

Cuando fue interrogado por la prensa, Sinner habló sobre el juego.“Fue muy duro, para ambos. La mañana fue extraña, no calenté, no fui a la pista. Intenté ir a la pista lo mejor que pude. El médico me ayudó. Es un torneo que cuida a los jugadores, que se preocupa de ellos. Y el público también tiene culpa en que haya ganado este encuentro”, mencionó Sinner.

Por su parte, Rune igual mencionó lo que sufrió su rival. "El árbitro me dijo que se tenía que ir de la cancha para que le hicieran más revisiones y no sé qué le harían porque al volver estaba pletórico", exclamó Rune.

“Está claro que fue un día de mucho calor y humedad. Yo también lo sufrí. Es justo que hayan revisado a Jannik si tenía problemas, pero creo que el tiempo médico duró demasiado”, fueron las palabras de Holger sobre su molestia evidente por el gran tiempo que tomó el parte médico.

