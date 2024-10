Carlos Alcaraz remontó ante Sinner para ganar el Abierto de China

Carlos Alcaraz ganó siete puntos consecutivos en el tiebreak decisivo para vencer al número uno del ranking Jannik Sinner 6-7 (6), 6-4, 7-6 (3) y ganar el Abierto de China este miércoles, extendiendo su reciente dominio sobre su mayor rival, quien está lidiando con un caso de dopaje en curso .

Alcaraz, tercer clasificado en el ranking de la ATP, ha ganado sus tres enfrentamientos con Sinner este año, además de haber salido vencedor en semifinales en Indian Wells y el Abierto de Francia. “Él podría haber ganado en dos, yo podría ganar en dos, él podría ganar en tres. Fue un partido muy igualado”, dijo Alcaraz.

“Jannik, una vez más, demostró que es el mejor jugador del mundo, al menos para mí. El nivel al que está jugando es increíble. Es un tenis de altísima calidad. En cuanto a golpes, física y mentalmente, es una bestia”, añadió el tenista español, que puso fin a la racha ganadora de Sinner en 14 partidos y le negó al italiano tres títulos consecutivos después de los trofeos en Cincinnati y el US Open.

Sinner, quien era el campeón defensor en Beijing, tuvo que reenfocarse después de que la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) anunció el sábado que estaba apelando una decisión de absolverle de toda irregularidad luego de dos pruebas de esteroides positivas.

En lo que fue el partido, A lcaraz desperdició una ventaja de 5-2 en el primer set y también dejó que Sinner regresara en el tercero después de liderar 4-2 antes de finalmente superarlo después de estar también detrás 3-0 en el tiebreak del último set. El español cambió sus dos zapatos tras ir perdiendo 2-0 en el tiebreak del tercer set.

Luego perdió un punto más antes de iniciar una racha de siete puntos que demostró por qué es una amenaza en cualquier parte de la cancha. Hubo golpes ganadores de derecha de adentro hacia afuera, incluido uno en su primer punto de partido, un difícil tiro de aproximación de volea y también una dejada. “No voy a mentir: 3-0 abajo, dos mini-breaks para él, así que no perdí la esperanza pero pensé, 'OK, tengo que dar todo lo que tengo para intentar tener la oportunidad de estar cerca'”.

“Jugué grandes puntos para hacer el 3-3 y después de eso solo pienso en ir a por ello. Si lo pierdo, al menos lo intentaré", señaló el de Murcia, que produjo 55 tiros ganadores contra 30 de Sinner, pero también tuvo 52 errores no forzados contra 31 de su oponente, una señal de sus estilos contrastantes: el juego de ataque de Alcaraz contra el enfoque constante de línea de fondo de Sinner.

El partido, que se jugó en condiciones frescas y con el techo retráctil abierto, duró 3 horas y 21 minutos, lo que lo convirtió en el partido más largo en la historia del torneo (desde 2004). Sinner y Alcaraz han conseguido entre ambos los cuatro títulos de Grand Slam de este año, divididos en dos cada uno: Sinner ganó el Abierto de Australia y el Abierto de Estados Unidos, mientras que Alcaraz ganó el Abierto de Francia y Wimbledon.

Alcaraz mejoró a 6-4 en su carrera contra Sinner después de su décimo enfrentamiento en lo que se ha convertido en la principal rivalidad del tenis después de los 60 partidos entre Rafael Nadal y Novak Djokovic. “Te respeto mucho como jugador pero aún más como persona”, le dijo Alcaraz a Sinner durante la ceremonia de entrega de trofeos. “Ojalá podamos jugar un par de veces más en el futuro, de lo que estoy seguro”, dijo Sinner. “Siempre es un gran placer compartir la cancha contigo

AMA busca prohibición para Sinner

La AMA busca una prohibición de uno a dos años para Sinner en un caso que podría no resolverse antes de que el italiano comience la defensa de su título del Abierto de Australia en enero. Sinner dio positivo dos veces por un esteroide anabólico en marzo, pero no fue suspendido según una decisión de un tribunal independiente anunciada por la Agencia Internacional de Integridad del Tenis en agosto porque la ITIA determinó que no tenía culpa.

La explicación aceptada por Sinner fue que el potenciador del rendimiento prohibido entró en su sistema sin intención a través de un masaje de su fisioterapeuta, quien había usado un aerosol que contenía el esteroide para tratar su propio dedo cortado. El tenista agradeció a su equipo y a su familia por su apoyo. “Hoy nos quedamos cortos, pero fue otra gran batalla y en un par de días tendremos una nueva oportunidad”, añadió de cara a su próximo evento en Shanghai.

