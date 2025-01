Fórmula E: El E-Prix de la Ciudad de México no contempla dejar el Autódromo Hermanos Rodríguez

Con las negociaciones abiertas para garantizar que el E-Prix de la Ciudad de México se mantenga por varios años, Alberto Longo, cofundador y jefe de la Fórmula E, aseguró que no contemplan abandonar el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Aunque la esencia de la Fórmula E radica en los circuitos urbanos, Longo considera que el trazado de la Magdalena Mixhuca se ha convertido en un escenario emblemático y una parada obligatoria para la categoría eléctrica.

La Ciudad de México es una parada importante para la Fórmula E | X: @FIAFormulaE

"A mí me encantaría correr en el centro de la ciudad, es un poco lo que somos nosotros. Ahora, este sitio, nos trae tan buenas memorias, es tan espectacular, tan especial, que me costaría muchísimo salir de aquí, la verdad", confesó el directivo.

Una de las razones principales para mantenerse en la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca es evitar el posible rechazo de la población o de los mismos aficionados.

"Nos sentimos muy queridos en México. Si nos vamos y de repente empieza a haber molestia por celebrar una carrera en el centro de la ciudad y ya no nos sentimos tan queridos, consideraría que eso sería un fracaso de la Fórmula E", explicó Longo.

Get ready for Mexico City with our race preview! 👀👇@Hankook_Sport #MexicoCityEPrix

— Formula E (@FIAFormulaE) January 7, 2025