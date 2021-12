Gabriela Agúndez: Quiere seguir escribiendo una exitosa carrera en los clavados en el 2022

La medalla de bronce en sincronizados y el cuarto lugar individual en los Juegos Olímpicos Tokio 2020 es solo el inicio de la exitosa historia que quiere escribir Gabriela Agúndez en los clavados.

Este 2022, la oriunda de La Paz, Baja California, quiere consagrarse como la mejor plataformista de México, como una de las mejores exponentes del mundo y subir al podio en el Campeonato Mundial de Natación FINA, en Fukuoka.

“Ya cumplí uno de mis sueños, pero todavía quiero más. Ese cuarto lugar en individual me demostró a mí misma el potencial que tengo y me hizo querer más, sacarme esa espinita y pues ahora ir peleando los primeros tres lugares ya no solamente en sincronizados, ahora también en individual. Seguiremos echándole ganas y claro que espero estar en cada una de las competencias siendo la mejor a nivel nacional, pero también siendo potencia a nivel internacional.

“Esa es la meta, seguir trabajando, seguir echándole ganas, estar participando en las Series Mundiales, estar presente en Campeonato Mundial del próximo año y seguir dándolo todo en cada una de las competencias. Vamos a trabajar ahora en busca de una medalla mundial”, platicó Agúndez en entrevista con RÉCORD.

El 2021 fue el año para cumplir sueños. El 2022 será para Gaby el año para consolidarse como una de las mejores del orbe.

“Recuerdo el esfuerzo y no solamente de este último año, sino de toda mi carrera deportiva, de tantos años de esfuerzo, de dedicación. Lo podría resumir como un año en el que se cumplen los sueños.

“Mi próximo objetivo es París 2024, quiero estar ya participando en mis segundos Juegos Olímpicos, pero hay que ir paso a paso con objetivos a corto y largo plazo”, aseguró.

