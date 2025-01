¡Histórico! Pascal Wehrlein se lleva la Pole y establece récord en la Fórmula E

Dominio absoluto. Por segundo año consecutivo, Pascal Wehrlein consiguió la pole position en el Autódromo Hermanos Rodríguez y estableció un récord en la Fórmula E de cuatro poles en la misma pista. El campeón del mundo consiguió sus primeros puntos en el serial y se perfila como el gran favorito a ganar el E-Prix de la Ciudad de México.

El piloto alemán fue imbatible de nueva cuenta en la clasificación. Luego de avanzar en la ronda de grupos, Pascal se midió ante Mitch Evans, sobre quien tenía un dominio en duelos directos el cual extendió a 3-0.

Consiguió su cuarta Pole | X @PWehrlein

En semifinales, Wehrlein tuvo una batalla reñida con Oliver Rowland, uno de los más rápidos en la pista y a quien venció por poco más de una milésima. Ya en la final, el alemán se midió en duelo directo ante su compañero António Félix da Costa, con lo que Porsche ya tenía asegurada la primera línea.

Busca su tercera victoria | X @FIAFormulaE

Al final, Pascal Wehrlein conquistó su cuarta pole position en el E-Prix de la Ciudad de México para establecer una nueva marca y sumar sus primeros tres puntos del campeonato luego de haber quedado fuera en São Paulo por un accidente.

