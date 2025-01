Mitch Evans asegura no sentir presión extra tras cuatro años sin ganar en el E-Prix de la CDMX

La temporada 2020 vivió lo que, hasta ahora, ha sido la única victoria de la escudería británica en el circuito del autódromo de los Hermanos Rodríguez, cuando Mitch Evans se coronó en el trazado de la Magdalena Mixhuca.

Con Jaguar como actual campeón del mundo y como ganador de la primera carrera de la temporada, Mitch aseguró que conferencia de prensa que no hay alguna presión extra por tener que sacar la victoria en el AHR.

“Tuvimos un buen inicio, fue sorprendente, fue una victoria inesperada, esperamos que este fin de semana sea interesante, a pesar de que aquí las carreras no se han caracterizado por eso. México es un circuito particularmente duro con las gomas del monoplaza, y no, no hay una presión extra por ganar aquí”, aseguró.

Asimismo, el piloto de Jaguar, aseguró que el monoplaza británico es unos de los autos más rápidos en el circuito, al menos en termino de aceleración, además de que el modo de ataque es crucial para tener un buen resultado en el Autódromo de los Hermanos Rodríguez.

“Este es el coche más rápido en términos de aceleración en el mundo, el manejo del modo de ataque tiene considerarse de forma crucial para tener el resultado”, finalizó.

