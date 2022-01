Iván García: ‘Por más amor que le tenga a los clavados debo de mantener a mi familia’

El medallista olímpico de Londres 2012, Iván García, puso en duda su continuación en el deporte tras la reducción de su beca. Su última participación fue en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

“Obviamente tengo que ver la cuestión de mi beca, porque desde agosto no me han pagado, entonces por más amor que le tenga a los clavados debo de mantener a mi familia, tengo entendido que me darán la beca de seis mil pesos”, señaló García en una entrevista con MILENIO.

Además, el clavadista comentó que el dinero que recibiría no le alcanzaría para mantener sus gastos, pero espera tener un acuerdo con las autoridades correspondientes del tema.

“Quiero aclarar que nunca hice deporte por dinero, sino porque me gusta, pero necesito ver si hay una reestructuración, porque no puedo dedicarle todo el día para seis mil pesos, porque tengo una familia que mantener y no me alcanza para la colegiatura de mi niña, entonces esperemos que las cosas se resuelvan y podamos llegar a un acuerdo”, sentenció.

Por último, García aseguró que la lesión que tuvo fue el impedimento para hacer un buen papel en Tokio 2020 y no alcanzar los objetivos en la justa, pero aseguró que la Conade estaba al tanto de la situación.

“Conade estaba enterada de la lesión que tuve y me lastimé dentro de la burbuja del CNAR, y haciendo mis deberes como deportista y no estando de borracho. En el 2021 tuve un resultado importante, que fue la Copa del Mundo, donde quedé en segundo lugar y di una plaza para México. Ojalá se puede considerar eso también y no solamente el resultado de los Juegos Olímpicos, donde existía el riesgo de no competir, y dije, ‘ya estoy aquí y hay que internarlo’”, finalizó.

