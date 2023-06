Juegos Centroamericanos 2023: Paola Longoria sigue dominando el raquetbol y gana 2 Oros

La reina del raquetbol está de vuelta, Paola Longoria sumó dos oros este jueves, para tener un total de 12 metales áureos en Juegos Centroamericanos. A pesar de que hace unas semanas perdió el primer lugar del ranking mundial, la mexicana demostró que sigue en gran nivel y ganó en individual femenino y en dobles mixtos junto a Eduardo Portillo.

La primera prueba fue la individual, donde le tocó enfrentar en la Final a Ana Martínez, representante de Centro Caribe Sports. A pesar de que el primer set se le fue de las manos con un resultado de 6-11, los siguientes fueron para la originaria de San Luis Potosí con marcadores de 11-8, 11-5 y 11-4, los cuales le valieron su quinta presea consecutiva en esta prueba.

“(Me siento) bien contenta, me tocó venir de atrás para delante, pero feliz; es el resultado de todo el esfuerzo, la disciplina y la determinación de muchos años. Para mí es un honor y orgullo portar los colores de México, he sido una atleta que suda la camiseta y que lo da todo, el día de hoy era importante, son mis quintos Juegos Centroamericanos, los últimos, no lo sé”, dijo Longoria para la cuenta oficial del Comité Olímpico.

Por la tarde, en la prueba de doble mixto, Longoria y Portillo ganaron el primer set por 11-6, sin embargo, Ana Martínez y Edwin Galicia de Centro Caribe Sports sorprendieron a los mexicanos al llevarse los siguientes dos por marcador de 10-12 y 7-11; al tener la presión encima, los aztecas sacaron la casta con dos sets de 11-6. Con este triunfo, Longoria llegó a 12 preseas de oro.

“Gracias a Dios por permitirme hacer lo que tanto me gusta y darme la salud que es lo más importante, a mi familia, mi prometido, mi equipo multidisciplinario, mis patrocinadores y a todo México. Es bien bonito, porque estás fuera de casa y sabes que vas a competir y que tienes un país que te está apoyando desde lejos, mandándote las mejores vibras”, dijo la raquetbolista.

Otras medallas que logró México en raquetbol fueron la de bronce en prueba individual femenil con Montserrat Mejía, primer lugar del ranking mundial; oro y plata para Eduardo Portillo y Rodrigo Montoya que se enfrentaron en la final de individual masculino y un áureo en dobles femenil con Montserrat Mejía y Alexandra Herrera.

