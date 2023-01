Nadal tras lesionarse en el Abierto de Australia: 'Estoy cansado, estoy triste, estoy decepcionado'

El tenista español, Rafael Nadal, expresó su sentir tras ser eliminado en la segunda ronda del Abierto de Australia y lesionarse en el Grand Slam.

En conferencia de prensa, al Campeón de 36 años se le vio cabizbajo y con voz quebrada habló sobre lo ocurrido.

"No puedo decir que no estoy destrozado mentalmente en este momento, porque estaría mintiendo. Estoy cansado, estoy triste, estoy decepcionado, todo esto es una realidad. A partir de aquí, supongo que cuando las cosas avancen, se tomarán las decisiones adecuadas porque lo que quiero es seguir jugando a tenis, no piensen que estoy diciendo todo esto porque quiero dar un paso atrás. No es el caso", sentenció.

Mucho más que un tenista.

Mucho más que un campeón.

Mucho más que el campeón defensor.

Rafael Nadal , una leyenda. Así despidió el Rod Laver Arena al español. pic.twitter.com/mhsK8qKcXb — BATennis (@BATennisCom) January 18, 2023

Rafael Nadal se lesionó en la cadera en el partido ante el estadounidense Mackenzie McDonald (6-4, 6-4, 7-5).

