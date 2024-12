Nick Kyrgios se lanza contra Rafa Nadal: 'Lo odiaba y lo despreciaba muchísimo'

Odiaba a Nadal. Nick Kryrgios ha sorprendido al mundo del tenis con su revelación en contra del histórico tenista Rafael Nadal. El australiano ha confesado que ‘no soportaba’ al español y era a quien más quería vencer en el Tour.

En una reciente participación en el podcast 'Nothing Major', con los extenistas Steve Johnson, Sam Querrey John Isner, y Jack Sock, Kyrgios reveló un odio en contra de Rafal Nadal pues, reveló que quería demostrar que se podía ganar sin ser ‘muy trabajador’ como el español.

Criticó a Nadal | CRÉDITO: AP

“No soportaba a Nadal. Le odiaba y le despreciaba muchísimo cuando le veía por ahí… Cuando jugaba, todos se rendían a él, destacaban que era muy trabajador y más cosas mientras yo pensaba: ‘no le soporto’. Quería enseñarle a la gente que uno puede divertirse, estar tranquilo y ganar a otros tenistas de esa forma”, reveló el australiano.

Se esforzaba más contra Nadal | CRÉDITO: MEXSPORT

De acuerdo con Kyrgios, este ‘odio’ en contra de Nadal, lo ayudaba a desempeñarse mejor cuando lo enfrentaba en pista, algo que no sucedía contra otros tenistas de renombre, incluyendo a los del Big 3.

“Era un tipo que siempre me motivó. Cuando jugaba contra él me esforzaba e intentaba jugar el mejor tenis posible. No sentía esa ira hacia Federer o Djokovic cuando jugaba contra ellos”.

Se retiró este año | CRÉDITO: AP

Estas declaraciones llegan tan solo unos meses después de que Rafael Nadal decidió retirarse del tenis profesional tras 20 años de carrera. Esta rivalidad terminó con 6 victorias para Nadal y 3 para Kyrgios.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡Orgullo mexicano! Mexico City Open reconocido como el mejor torneo Challenger del Tour ATP