Pato O’Ward confirma ausencia para el E-Prix de la Fórmula E en la Ciudad de México

Acabó con la ilusión de los mexicanos, Pato O’Ward confirmó su ausencia del siguiente E-Prix de la Fórmula E en la Ciudad de México, el regiomontano hizo oficial la noticia a través de redes sociales.

“Les tengo noticias. No son buenas noticias, son malas noticias, pero lo justo es que ustedes sepan…”, comenzó expresando el piloto.

“No voy a estar en el evento de Fórmula E que es en exactamente un mes, en la Ciudad de México”, mientras revelaba el motivo, aunque destacó que tampoco él tiene la respuesta.

“¿Por qué? No me dieron explicación. Me la huelo má o menos porque se deshizo el plan o lo que sea, pero bueno…así son las cosas”, mencionó.

Finalmente, anticipó que buscará la forma para correr en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México: “Espero…durante el 2025 hacer un showrun o un evento así padre para verlos a todos ustedes, para que lo disfruten, llevar al IndyCar, y pues sí, tener algo asó fregón, pero por ahora no se hace en enero y querían que sepan…”

Cabe mencionar, que E-Prix llegará el próximo 11 de enero a la capital de la República Mexicana misma que ha recibido el evento desde 2016, la única pausa fue en 2021 por motivos de la pandemia.

