Nick Kyrgios tras quedar eliminado en el Australian Open: “No volveré a jugar aquí”

El regreso de Nick Kyrgios al Australian Open se vio rápidamente devastado tras caer ante el británico Jacob Fearnley y sentenció su futuro como tenista.

El australiano admitió que podría ser su última vez que habría pisado la cancha dentro de los individuales del Grand Slam en su país.

Kyrgios quien se ha visto afectado por las constantes lesiones, mencionó que dejó todo por seguir avanzando en el torneo; sin embargo, fue imposible salir con el triunfo para avanzar.

“Siendo realistas, no me veo jugando individuales otra vez aquí. Entonces fue especial. Lo he asimilado, Fue bastante bueno. Quiero decir, sí, sabía que tenía dobles y estaba asimilando todo esta noche en esos momentos”, resaltó.

Nick aseguró que estuvo al cien y las dolencias físicas le afectaron: “Sabía que esta noche iba a ser dura. Con mi estado físico, sabía que iba a verme realmente obstaculizado con mi servicio”.

“Pero sólo con ver a los followers haciendo fila durante cuatro o cinco horas y la cantidad de gente que me apoyaba, fue difícil tirar la toalla”, aseguró.

