Novak Djokovic se rinde ante Rafael Nadal: 'No te retires, quédate un poco más'

Rafael Nadal anunció hace unas semanas que le pondría fin a su carrera tras la Copa Davis. El español enfrentó al tenista serbio, Novak Djokovic en el Six Kings Slam, evento que reunió a distintas figuras de este deporte.

El serbio se llevó la victoria sobre Nadal, lo que marca el último enfrentamiento entre estas dos grandes figuras del tenis mundial. Fueron sesenta partidos de esta rivalidad y Djokovic no dudó en pedirle al español que no se retire.

"Hemos vivido muchos partidos intensos durante muchos años, y compartir la cancha contigo ha sido un auténtico honor. No te retires, quédate un poco más", dijo Djokovic a Nadal tras finalizar el duelo.

"Quién iba a decir que estaríamos aquí veinte años después. Espero que un día podamos sentarnos en una playa, tomar una copa y hablar sobre la vida", agregó el serbio en honor a lo que vivieron en sus carreras.

Nadal también reconoció al serbio y además se mostró agradecido por el apoyo recibido a lo largo de su carrera. "Has sido un rival espectacular y gracias a eso me convertí en el jugador que soy. No podré agradecer lo suficiente el apoyo recibido durante este tiempo. soy muy afortunado", sentenció el español.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: “Es un animal”: Rafa Nadal se rindió en elogios a Carlos Alcaraz