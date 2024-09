Osmar Olvera sobre ganar el Premio Nacional del Deporte: “Es algo que me gustaría”

El clavadista mexicano Osmar Olvera, quien obtuvo medallas de bronce y plata en los Juegos Olímpicos de París 2024, expresó su interés en ser considerado para el Premio Nacional del Deporte, al tiempo que reveló que el prolongado conflicto entre los atletas de deportes acuáticos y la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) podría llegar pronto a su fin.

"Aún no sé si me han propuesto, pero sin duda es algo que me gustaría", declaró Olvera respecto a su posible nominación para el máximo reconocimiento deportivo en México.

En cuanto al conflicto entre CONADE y los deportes acuáticos, Olvera confirmó que en su reciente reunión con Ana Gabriela Guevara, titular del organismo, se habló sobre buscar una pronta solución para que los deportistas reciban sus becas: "Sí, se habló de buscar la forma para que el apoyo llegue al cien por ciento y de planes a futuro de campamentos y todo lo que se viene".

El medallista se mostró optimista ante la posibilidad de que los apoyos se normalicen pronto: "Sin duda, es algo que esperemos que se resuelva pronto; parece que ya se va a resolver y todo positivo", finalizó.

