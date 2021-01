In & Out del deporte en el 2020

El 2020 cambió para siempre al mundo debido a la pandemia de coronavirus, pero eso no fue motivo para que dejaran de escribirse grandes historias. Desde la irrupción de Patrick Mahomes como nuevo mandamás de la NFL, pasando por el fin de la sequía de 32 años de los Dodgers en MLB, el primer triunfo de Checo Pérez en Fórmula 1 y hasta el regreso de LeBron James a la cima de la NBA con Lakers, el mundo del deporte vivió un cambio de estafeta que marcará tendencia en 2021.

El quarterback llevó a Kansas City a conquistar su primer Super Bowl en 50 años y se erigió como el Jugador Más Valioso del juego al comandar una remontada histórica ante los San Francisco 49ers el 2 de febrero de 2020, justo unos días antes de que el brote de Covid-19 pusiera una pausa mundial que afectó a todas las competencias deportivas. La nueva temporada se desarrolló ya con aforo reducido en las tribunas, pero Mahomes sigue firme como la nueva gran figura de la liga.

La NBA y la MLB no corrieron con la suerte de la NFL y vieron pausadas sus temporadas por meses. El desenlace de la liga de baloncesto ocurrió en la burbuja implementada en Orlando, Florida, donde LeBron cumplió con la promesa que le hizo al fallecido Kobe Bryant de devolverle la grandeza a los Lakers, luego de imponerse en las Finales a Miami Heat, mientras que en Grandes Ligas, el también equipo angelino de los Dodgers ganó la Serie Mundial.

A su vez, la victoria del piloto tapatío Sergio Pérez en Sakhir significó la segunda vez que un mexicano logró un triunfo en la máxima categoría del deporte motor y la primera en 50 años, hito para nada menor y que le hizo merecedor de una nueva oportunidad para 2021 pero con el prestigioso equipo de Red Bull Racing.

Es así que RÉCORD presenta a lo IN y lo OUT del año recién finalizado en los deportes.

EQUIPOS NFL

IN: Chiefs

Kansas City se convirtió en el 2020 en el nuevo Campeón de la NFL y lanzó la advertencia de instaurar una dictadura similar a la de los Patriots en las dos últimas décadas. Los Chiefs remontaron un déficit de 10 puntos en el pasado Super Bowl frente a los San Francisco 49ers para saciar una sequía de 50 años sin un titulo de NFL, por lo que son el gran furor de cara al desenlace de esta temporada con una sola derrota en la actual campaña.

OUT: Patriots

Luego de asistir a nueve Super Bowls y conquistar seis de ellos, la dinastía de los Patriots se derrumbó con la salida de Tom Brady, el gran líder del equipo. Bill Belichick no pudo sostener su dominio sin el apoyo de su estelar pasador y por primera vez desde 2008 no estarán en los Playoffs, una desgracia que no tiene para nada contento al Monje, que hará lo posible por echar a andar de nuevo a su maquinaria, pero de momento, son un equipo que está de salida, al menos mientras encuentran una pieza angular para su reconstrucción.

JUGADORES NFL

IN: Patrick Mahomes

Patrick Mahomes ha destrozado cuantas marcas ha podido hasta el hartazgo y este año logró liderar a una franquicia destinada al olvido a su resurgimiento, al impulsar a los Chiefs a su primer título de Super Bowl en medio siglo y de paso, convertirse en el Jugador Más Valioso. Es así que el impresionante quarterback está llamado a ser el nuevo rostro de la liga después de una época de colosos como Tom Brady y Peyton Manning.

OUT: Bill Belichick

El Monje Belichick logró liderar la más prolífica dinastía que jamás haya existido en la NFL al llevar a una franquicia perdedora como la de New England a conquistar seis anillos de Campeón en 19 años, pero ahora, los Pats están en el atolladero, fuera de Postemporada por primera ocasión desde 2008 y por primera vez con marca perdedora desde la primera temporada de Bill Belichick en el ya lejano año 2000.

EQUIPOS NBA

IN: Lakers

Luego de una década entre las penumbras, los Lakers recordaron el significado de su grandeza de la mano de LeBron James y con el apoyo de un escudero como Anthony Davis, devolvieron al equipo angelino a los primeros planos, donde pertenecen. Los Ángeles logró imponerse en una atípica temporada partida en dos a causa de la pandemia de coronavirus y en la Burbuja de Orlando fue quien jugó el baloncesto más efectivo para coronarse por decimoséptima ocasión e igualar a los Celtics como las quintetas más ganadoras en la historia de la NBA.

OUT: Warriors

Sí, las lesiones se encargaron de echar por la borda la temporada de los Warriors de Stephen Curry, pero la realidad es que el equipo perdió profundidad en su plantilla y no fue capaz de sobrevivir al grado de convertirse en uno de las peores de la campaña pasada, una estrepitosa caída de la que no parece puedan reponerse después de la lesión de Klay Thompson y la salida desde hace un año de Kevin Durant, quien tras lesionarse ahora destaca con los Brooklyn Nets al lado de Kyrie Irving.

JUGADORES NBA

IN: LeBron James

El Rey está de vuelta. Después de que en 2016 conquistara su último título, parecía no tener la fórmula correcta para poner freno al dominio de los Warriors y al siempre incómodo Kawhi Leonard. Pero James se reinventó, asumió un rol coprotagónico con Anthony Davis en los Lakers con tal de hacer resurgir su carrera, y vaya que lo logró, al conquistar su cuarto título, luego de dos con el Heat, uno con los Cavaliers, y finalmente éste de suma importancia con los Lakers tras la muerte de su amigo Kobe Bryant.

OUT: James Harden

James Harden sigue sin interesarse por mejorar su defensa y en ocasiones su desinteresado caminar dentro de las pistas hace desesperar a sus fanáticos, quienes están cansados de su actitud, sobre todo en los momentos de trascendencia. La Barba crece y crece pero el nivel de Harden está cada vez más por debajo de las expectativas, sobre todo al tener uno de los contratos más jugosos alrededor de la liga. Críticas por su evidente sobrepeso en temporada baja hunden cada vez más su carrera.

MLB

IN: Julio Urías y Los Angeles Dodgers

Julio Urías lanzó el último out con el que los Dodgers pusieron fin a una sequía de 32 años sin ganar una Serie Mundial y se enfundó en un profundo abrazo con Víctor González. Los Ángeles derrotó a Tampa Bay y desempolvó sus vitrinas para llevar el anhelado Trofeo del Comisionado, mismo que llegó de la mano de los mexicanos, quienes sellaron su boleto a la inmortalidad en la noche más perfecta que pudieran haber soñado. Urías se adjudicó el salvamento en el Juego 6 ante los Rays, minutos después de que González se hiciera merecedor del triunfo tras la inexplicable decisión de Kevin Cash de sacar a Blake Snell cuando su actuación rozaba el Olimpo.

OUT: Boston Red Sox

En 2018 todo era gloria en Boston al conquistar la Serie Mundial de la mano de Alex Cora, quien había sido parte del éxito en 2017 de los Astros. Pero cuando se destapó el escándalo del robo de señales de la novena de Houston, el manager que llevó a Boston a terminar con un récord de 108–54, ganando el título de la División Este de la Liga Americana por tercera temporada consecutiva, fue sancionado, y no pudo dirigir al equipo, que además dejó de contar con los servicios de Mookie Betts, la gran figura que este año ayudó a Dodgers a conquistar su primer título en 32 años.

F1

IN: Checo Pérez

Sergio Pérez escribió su nombre con letras de oro en la historia del automovilismo al ganar su primera carrera en 10 años dentro de la F1, cuando en Sakhir conquistó lo más alto del podio en una apoteósica exhibición en la que cayó hasta la última posición y remontó hasta llegar a la punta. Una auténtica obra de arte del tapatío de 30 años, quien gracias a eso, convenció a Red Bull de que merecía una nueva oportunidad en la máxima categoría en uno de los equipos de abolengo tras perder su asiento a mitad de temporada ante el arribo de Sebastian Vettel a Racing Point, ahora Aston Martin.

OUT: Ferrari

El Cavallino dejó de ser Rampante y Ferrari perdió toda la clase en una de sus peores temporadas en el medio siglo que ha competido en la F1. El equipo de Maranello finalizó sexto en el campeonato mundial de constructores y firmó una de las peores catástrofes de su vasta historia. Su piloto Charles Leclerc finalizó octavo en el Mundial de pilotos con solo 98 unidades, mientras que Sebastian Vettel fue decimotercero con solo 33, en un año en que ninguno de los dos conductores del equipo italiano pudo conquistar una sola victoria en el año.

DEPORTE OLÍMPICO EN MÉXICO Y EL MUNDO

IN: Mariana Arceo

Tras ganar la batalla más importante de su vida: una neumonía a causa del Covid-19, la pentatleta mexicana Mariana Arceo se prepara para su debut olímpico donde sueña con entonar el Himno Nacional Mexicano. La campeona mundial de relevos y de Juegos Panamericanos es candidata fuerte de la delegación tricolor para subir al podio en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que ahora se celebrarán del 23 de julio al 8 de agosto. De alcanzar su máximo nivel, Arceo haría historia al ser la primera mujer tricolor en ganar una presea olímpica en esta disciplina.

OUT: Lupita González

El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) confirmó en julio pasado la suspensión de cuatro años por dopaje a la subcampeona olímpica y mundial de marcha, por lo que Guadalupe González quedó fuera de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que se celebrarán el próximo verano tras la crisis sanitaria por el Covid-19, así como de toda competencia tras el resultado analítico adverso en trembolona en una muestra tomada el 17 de octubre de 2018. La máxima referente de la marcha tricolor femenil, de 31 años de edad, terminará de cumplir el castigo en noviembre de 2022, por lo que aún analiza si se retirará o extenderá su trayectoria deportiva.

IN: Simone Biles

La gimnasta estadounidense Simone Biles, quien presume en su palmarés cinco medallas olímpicas (cuatro de oro) y 25 metales mundiales (19 doradas) será una de las grandes estrellas que brillarán en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que se celebrarán en el verano próximo. La gimnasta más laureada de la historia, tanto en la categoría femenil como varonil, buscará igualar el récord de más títulos olímpicos en la historia en ambas ramas en esta disciplina, que posee la rusa Larissa Latynina con nueve preseas doradas.

OUT: Rusia

Rusia no podrá participar con su bandera e himno en competencias internacionales hasta el 16 de diciembre de 2022, debido a que el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) falló en su contra. El TAS redujo a la mitad las sanciones impuestas por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), por lo que impide que sus deportistas compitan con los símbolos de este país en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020; así como los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín 2022, que se disputarán del 4 al 20 de febrero. Aquellos deportistas rusos que decidan competir en este lapso, lo harán como 'independientes' bajo la bandera del COI.

BOXEO

IN: Canelo Álvarez

Saúl Álvarez demostró por qué es el mejor libra por libra del planeta al quitarle el invicto al británico Callum Smith en la batalla por la supremacía de las 168 libras. Este 2021 buscará enfrentar al estadounidense invicto Caleb Plant, Campeón Supermediano FIB, al británico Billy Joe Saunders, monarca de las 168 libras de la OMB, y al turco Avni Yildirim, con quien inicialmente iba a disputar el título vacante del CMB. De alcanzar todos esos logros, se convertiría en el primer mexicano Campeón unificado en Supermediano.

OUT: Julio César Chávez Jr.

Julio César Chávez Jr. (52-5-1, 34 KO's) está lejos de retomar el camino que lo lleve a la gloria que vivió cuando fue Campeón Mundial Mediano del CMB. Después de una ausencia de nueve meses, Junior regresó en 2020 al ring con una polémica derrota ante el peleador invicto Mario Cázares, pactada a 10 rounds en peso Semicompleto. Posteriormente iba a enfrentar al argentino Nicolás Masseroni (19-1, 19 KO's), sin embargo de última hora cambió de rival, decisión que generó críticas, y se midió ante el ecuatoriano Jeyson Minda (14-3-1, 8 KO's) a quien derrotó por nocaut técnico en el cuarto asalto. En las grandes batallas que ya se cocinan para 2021 no figura el hijo del 'Gran Campeón Mexicano'.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: AGENDA DEPORTIVA INTERNACIONAL PARA EL 2021.