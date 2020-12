Mariana Arceo: 'Quiero hacer historia y romper mis marcas en 2021'

Hacer historia con una medalla olímpica en los Juegos Olímpicos de Tokio, subir al podio en Copa del Mundo e imponer un récord del orbe son los objetivos de la pentatleta mexicana Mariana Arceo para 2021.

"Primeramente deseo que el mundo entero encuentre la paz, encuentre nuevamente la armonía, el descanso, que todo regrese a la normalidad; eso me haría bastante feliz. El ver que la gente nuevamente pueda llevar sus vidas como normalmente estábamos acostumbrados

"Y en lo deportivo mantengo mis objetivos: con o sin público voy a disfrutar los Juegos Olímpicos muchísimo, estoy trabajando muy fuerte para poder romper mis marcas y eso me pueda dar para pelear una medalla olímpica. La verdad tenemos todo para poderlo hacer, pero vamos viendo cómo vamos evolucionando con el paso de los días", platicó Arceo en entrevista con RÉCORD.

Tras ganar la batalla más importante de su vida, el Covid-19, la campeona mundial de relevos y de Juegos Panamericanos se prepara para su debut olímpico donde sueña con entonar el Himno Nacional Mexicano.

"Van a ser unos Juegos Olímpicos que ya están en la historia porque fueron pospuestos, ya soy parte de la historia. Entonces formar parte de esto y concluir con un resultado histórico que es lo que quisiera; creo que va a hacer la diferencia, que esto tenga más valor, más sentido.

"Volver a juntar al mundo en un solo evento va a ser algo increíble después de haber pasado por todos los confinamientos que ya hemos vivido y estoy feliz por ser parte de esto", mencionó la pentatleta de 26 años de edad quien disfrutará la Navidad en compañía de su familia.

"Este año es un año muy especial, diferente porque ya el siguiente año ahora sí se van a realizar los Juegos Olímpicos y eso me emociona, me ilusiona y me pone demasiado feliz.

"Estas fechas me gusta estar con mi familia. Después del susto que me metí, creo que tanto ellos como yo valoramos más cada momento juntos", aseguró.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: MEMO ROJAS JR. ESTRENA SERIE DOCUMENTAL SOBRE SU EXPERIENCIA EN LE MANS