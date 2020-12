Memo Rojas Jr. estrena serie documental sobre su experiencia en Le Mans

La infancia de Memo Rojas fue atípica. Mientras otros niños pasaban sus fines de semana en el parque, él lo hacía en los pits junto a su padre, de quien heredó -además de su nombre- la destreza al volante.

Guillermo Rojas Jr. solía acompañar a su papá, un piloto de la época dorada del automovilismo mexicano, a cada carrera. Eso le ayudó a labrar su camino hasta convertirse hace unas semanas en campeón de la European Le Mans Series, el sexto título de su carrera en autos prototipo.

Convertido en un piloto de larga trayectoria, ahora compartirá créditos con Scott Dixon, Bruno Senna y Jules Gounon en la serie documental que llevará por nombre “Become Who You Are”. Tratará sobre un viaje íntimo hacia una de las carreras más icónicas de la historia del automovilismo mundial: las 24 Horas de Le Mans.

“Me siento muy orgulloso de que por fin se estrene nuestro documental ‘Become who you are’, una producción que se filmó en el 2019, en la que a través de los ojos de nosotros cuatro se cuenta lo que es vivir, prepararse, llegar a correr las 24 Horas de Le Mans desde diferentes perspectivas”, comentó Rojas en una videoconferencia.

Serán cuatro historias y una carrera las que se retratarán en esta serie producida por Virginie Dulauroy y Pindera Films, donde un neozelandés, un brasileño, un francés y un mexicano compartirán su intimidad para conocer todo lo que implica competir en Le Mans, desde la preparación hasta la alta exigencia de la competencia, pasando por aspectos importantes de su vida personal.

“Es todo lo que implica esta gran carrera; el esfuerzo, la preparación, el sacrificio, nuestras vidas y toda la parte que no se ve en las cámaras durante la carrera, los ensayos, la calificación. Todo el detrás de las cámaras que realmente te pone en perspectiva de lo que es esta carrera y por qué es una de las más duras de ganar y una de las más importantes para cualquier piloto en el automovilismo mundial”, abundó.

La serie documental 'Become who you are' ya está disponible a través de la plataforma Claro Video, donde el ganador en tres ocasiones de las 24 horas de Daytona y las 12 Horas de Sebring, y a quien solo le falta un triunfo en las 24 Horas de Le Mans para conseguir la Triple Corona de autos de resistencia, hará vibrar con sus anécdotas.

