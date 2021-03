Paola Espinosa:'Sueño de llegar a Tokio 2020 sigue latente'

La mejor clavadista mexicana de la historia, Paola Espinosa, mantiene el sueño de cerrar su trayectoria deportiva en sus quintos Juegos Olímpicos, Tokio 2020, con una tercera presea.

"El sueño sigue latente, sigue muy fuerte y muy presente que quiero llegar a los próximos Juegos Olímpicos. Ya gané una plaza histórica en el Campeonato Mundial de 2019 (en Gwangju) en el trampolín de 3 metros sincronizados, que desde (Atenas) 2004 no se daba esa plaza y estoy muy ilusionada de que ya se le pueda poner mi nombre porque me esforcé muchísimo, porque me la gané.

"Después de haber sido mamá regresé a la alberca, di lo mejor de mí y me doy cuenta que estoy dentro de las tres mejores del mundo y a pesar de que hubo mucha gente que dijo 'no va a poder porque ya es mamá', pues demostrarle a la gente que no es cierto, que sí puedo y que lo puedo hacer muy bien. Y hoy por hoy solo hay tres parejas en todo el mundo y México es una de ellas gracias al trabajo que hicimos Melany Hernández y yo", explico Espinosa, a pregunta expresa de RÉCORD, en conferencia virtual.

La doble medallista olímpica y campeona mundial en 2009 reconoció que el ser atleta de alto rendimiento, madre y esposa ha sido una tarea difícil, pero su hija Ivana la llena de motivación para seguir haciendo historia.

"Todo esto vale la pena, tengo este sueño muy latente, muy fuerte, lo quiero con todo mi corazón. Y más allá de que sí ha sido difícil y cansado, veo a mi hija y es la motivación que necesito cada vez que salgo de casa", mencionó Espinosa.