Paola Espinosa reveló que junto a su hija superaron el Covid-19

La doble medallista olímpica y campeona mundial de clavados, Paola Espinosa, venció al Covid-19, pandemia que desató la crisis sanitaria más importante en la humanidad.

"Después de semanas difíciles en casa, les comparto que vencí al Covid-19. Tras conocer casos cercanos, me hice el examen, salí positiva y me aislé en casa. Al principio no tenía síntomas, pero conforme pasaron los días tuve algunas complicaciones que he ido superando como un cuadro leve de neumonía, que me fue tratada oportunamente y no he tenido mayor complicación hasta el momento", informó Espinosa a través de un comunicado.

"Desde que inició la pandemia fui muy cuidadosa siguiendo las medidas de prevención, pero me pasó. Lo más doloroso era saber que mi hija Ivana (sin síntomas) también era positiva, pero su amor y el de mi familia me dio la fuerza para salir adelante por ellos", agregó.

Espinosa se unió a la campeona mundial en relevos de pentatlón moderno, Mariana Arceo; Irene Aldana, primera peleadora mexicana en estelarizar un evento del Ultimate Fighting Championship (UFC); el piloto mexicano Sergio 'Checo' Pérez; Luis Cessa y José Urquidy, pitchers de Yankees y Astros; y la exjudoca Vanessa Zambotti, deportistas que han vencido el Coronavirus.

El máximo referente de los clavados femeniles en México se prepara rumbo a sus quintos Juegos Olímpicos, Tokio 2020 que se celebrarán del 23 de julio al 8 de agosto de 2021 a causa de la pandemia, competencia en la que buscará su tercera medalla olímpica para concluir una trayectoria de más de 20 años.

